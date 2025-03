Angriffspläne in privatem Gruppenchat besprochen? Trump-Minister unter Druck

Washington, 25.03.2025: Trump-Minister nach Gruppenchat unter Druck: Verteidigungsminister Pete Hegseth, Vizepräsident J.D. Vance, Aussenminister Marco Rubio sowie weitere Kabinettsmitglieder und hochrangige Regierungsbeamte sollen in einem Gruppenchat auf der privaten Messenger-App Signal einen Militärangriff auf die Huthi-Miliz im Jemen besprochen und kommentiert haben. So berichtet es das renommierte US-Magazin «The Atlantic». Dessen Chefredakteur war eigenen Angaben nach versehentlich in die Gruppe aufgenommen worden und machte den Vorgang später publik. Es sollen auch Emojis eingesetzt worden sein, um Zustimmung und Kampfgeist zu signalisieren. Hegseth bestreitet den Bericht vehement. Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates bestätigte dagegegen, dass der Chatverlauf höchstwahrscheinlich authentisch sei. Er kündigte eine interne Prüfung an. Auch die Opposition im US-Parlament will eine mutmassliche Kommunikationspanne der Regierung untersuchen lassen. Donald Trump selbst will von dem Vorfall nichts gewusst haben.

25.03.2025