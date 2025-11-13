Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy hat rund drei Wochen – anstatt 5 Jahre – in Haft verbracht. Der Grund dafür: Die Libyen-Affäre. Am Montagnachmittag durfte er das Gefängnis verlassen, er hatte Berufung eingelegt. Jetzt lässt er sich es gut gehen.
Am Dienstagnachmittag wurde er beim Joggen in der Nähe seiner Wohnung in Paris gesichtet. Danach besuchte er zusammen mit seiner Ehefrau Carla Bruni das Vier-Sterne-Hotel «Le Flandrin» wie die «Daily Mail» schreibt. Sie waren zum Abendessen da.
Das Paar verbrachte rund eine Stunde im Restaurant. Als sie gehen wollten wurden sie von anderen Gästen mit Applaus verabschiedet. Sie sollen zudem «Bravo» und «Gerechtigkeit» gerufen haben, wie die Zeitung weiter schreibt.
Nach seiner Freilassung äusserte sich der ehemalige Präsident zu den Haftbedingungen: «Ich hätte nie gedacht, dass ich mit 70 Jahren im Gefängnis landen würde. Das ist eine Tortur, die mir auferlegt wurde. Ich gebe zu, dass es schwer ist, sehr schwer sogar. Das hinterlässt bei jedem Gefangenen Spuren, weil es so zermürbend ist.»