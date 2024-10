Die Ermittlungen rund um den Einsatz der Suizidkapsel Sarco laufen weiter. Keystone

Auf Ersuchen von Schweizer Behörden hat die niederländische Polizei Räumlichkeiten des Erfinders der Suizidkapsel «Sarco» durchsucht. Das bestätigt die Staatsanschaft auf Anfrage von Medienschaffenden.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die niederländische Polizei hat eine Razzia in Räumlichkeiten des Erfinders der Suizidkapsel Sarco durchgeführt.

Die Durchsuchung in Räumen in Haarlem, in der Nähe von Amsterdam, hat auf Ersuchen von Schweizer Behörden stattgefunden. Mehr anzeigen

Die Schweiz geht weiter gegen Philip Nitschke vor, den Erfinder der Suizidkapsel «Sarco». Wie jetzt bekannt geworden ist, hat die niederländische Polizei am Montag Räumlichkeiten durchsucht, in denen er arbeitet.

Die Razzia haben die Beamten durchgeführt, weil Schweizer Behörden sie darum ersucht haben. Dies berichtet die niederländische Zeitung «de Volkskrant».

Die Räume befinden sich in Haarlem, einer Stadt in der Nähe von Amsterdam. Wonach die Ermittler*innen gesucht haben, ist nicht bekannt.

Am Montag, 23. September, hat sich in einem Wald im Kanton Schaffhausen zum ersten Mal eine Frau in der Kapsel das Leben genommen. Diese ist in der Schweiz nicht für den Gebrauch freigegeben, ihr Einsatz war illegal.

Die Schaffhauser Polizei hat mehrere Personen festgenommen.