Die Polizei hat die Jugendlichen verhaftet. (Symbolbild) Rob Engelaar/ANP/dpa

In den Niederlanden hat die Polizei zwei Jugendliche festgenommen, die für russische Geheimdienste spioniert haben sollen. Ermittler sprechen von einem «einzigartigen Fall».

Die niederländische Polizei hat in Den Haag zwei Teenager festgenommen, die möglicherweise von russischen Geheimdiensten rekrutiert wurden. Laut der Tageszeitung De Telegraaf steht der Verdacht im Raum, dass die Jugendlichen über verschlüsselte Kanäle wie Telegram mit einem russischen Hacker in Kontakt standen und Spionageaufträge erhielten.

Nach Angaben der Ermittler sollten sie mit Hacking-Methoden Daten abfangen. Einer der Festgenommenen sei gezielt an sensiblen Einrichtungen vorbeigegangen – darunter die kanadische Botschaft, Europol und Eurojust.

«Wer rechnet schon damit?»

Im Gepäck trug er einen sogenannten «WLAN-Sniffer», ein Gerät, das Netzwerke erkennt und teilweise auch Daten abfangen kann.

Ein Vater zeigte sich gegenüber der Zeitung fassungslos. Sein Sohn sei «ein begeisterter Gamer», der in einem Supermarkt arbeite und kaum aus dem Haus gehe. «Wir erziehen unsere Kinder, um sie vor Gefahren wie Rauchen, Alkohol oder Drogen zu schützen. Aber nicht auf so etwas wie das hier. Wer rechnet schon damit?», sagte er gegenüber «De Telegraaf».

Die beiden Jugendlichen befinden sich in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft machte mit Verweis auf das laufende Verfahren keine weiteren Angaben.