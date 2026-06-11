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Schwerer Unfall in Holland Auto rast in Schülergruppe – vier Tote

SDA

11.6.2026 - 20:31

Rettungskräfte sind am Unfallort auf der N290 im Einsatz. In den Niederlanden ist ein Auto in eine Schülergruppe auf Fahrrädern geschleudert. Foto: ---/PROVICOM/ANP/dpa
Rettungskräfte sind am Unfallort auf der N290 im Einsatz. In den Niederlanden ist ein Auto in eine Schülergruppe auf Fahrrädern geschleudert. Foto: ---/PROVICOM/ANP/dpa
Keystone

Ein schwerer Verkehrsunfall erschüttert die Niederlande: Ein Auto ist in eine Gruppe von Grundschülern auf Velos gefahren. Vier Menschen starben, mehrere Kinder wurden schwer verletzt. Die Polizei hat einen 19-jährigen Mann festgenommen.

Keystone-SDA

11.06.2026, 20:31

12.06.2026, 09:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der niederländischen Provinz Zeeland fuhr ein Auto in eine Schülergruppe auf Velos, die auf einem Schulausflug unterwegs war.
  • Drei Kinder und ein Begleiter starben zunächst, ein weiteres Kind erlag später im Spital seinen Verletzungen.
  • Die Polizei untersucht die Ursache des Unglücks und nahm einen 19-jährigen Mann fest.
Mehr anzeigen

In den Niederlanden ist ein Auto in eine Schülergruppe auf Velos gefahren. Drei Kinder und ein Erwachsener kamen dabei ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Das Auto sei auf einer Bundesstrasse bei Vogelwaarde im Westen des Landes ins Schleudern geraten und habe die Gruppe von 14 Schülern und zwei Begleitern erfasst, die einen Schulausflug gemacht habe. Zunächst erlagen drei Menschen ihren Verletzungen. Vier weitere Kinder wurden schwer verletzt, eines davon starb später im Spital. Die Polizei sprach von einem «sehr heftigen Verkehrsunfall».

Ein 19-Jahre alter Mann wurde festgenommen, ob es sich um den mutmasslichen Fahrer handelt, teilte die Polizei nicht mit. Seine Beteiligung an dem Unfall werde untersucht. Der Fahrer soll mit seinem Fahrzeug in einer Kurve weiter geradeaus gefahren sein und die Schülergruppe auf dem Radweg erfasst haben, wie der Sender NOS berichtete. Wie es zu dem Unfall gekommen sei, werde von der Polizei untersucht.

Gruppe aus Grundschülern – Eine Person festgenommen

Die Schüler stammten von einer Grundschule in Axel, teilte die Polizei mit. Sie waren mit ihren Begleitern auf dem Weg zu einer Schulfreizeit, wie der Sender Omroep Zeeland berichtete.

Fotos vom Unglücksort zeigten ein schwerbeschädigtes Auto, das in einem Graben neben der Strasse zum Stehen gekommen war. Die Rettungsdienste waren mit einem Grossaufgebot von sieben Krankenwagen und drei Rettungshubschraubern im Einsatz. Die Verletzten wurden in Kliniken nach Gent, Antwerpen und Rotterdam gebracht. Für die übrigen Teilnehmer an dem Schulausflug wurde Hilfe organisiert, im Gemeindehaus von Vogelwaarde wurde psychologische Hilfe bereitgestellt.

Unfallauto beschlagnahmt

Polizeisprecherin Mariska Bezemer sprach von einem einschneidenden und besonders traurigen Vorfall, wie die Zeitung «Provinciale Zeeuwse Courant» berichtete. Über den genauen Unfallhergang sagte sie noch nicht viel. «Spezialisten untersuchen derzeit die Umstände des Unfalls.» So wurde das Auto beschlagnahmt und es werden Spuren gesichert. Zum Zustand der Verletzten machte die Polizeisprecherin keine Angaben. Die Polizei rief Zeugen auf, Beobachtungen zum Unfall oder Auffälligkeiten in der Umgebung oder der Ortschaft zu melden.

Der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten reagierte schockiert auf das Unglück: «Was für jedes Kind und jede Grundschule ein Highlight sein sollte – der Schulausflug – endet in einem Alptraum.»

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