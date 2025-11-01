  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Er spielt Hockey für Klein Zwitserland Niederlande bekommen wohl einen «First Gentleman»

dpa

1.11.2025 - 07:43

Rob Jetten (r), Vorsitzender der Partei D66, trat am Wahlabend mit seinem Verlobten Nicolás Keenan auf.
Rob Jetten (r), Vorsitzender der Partei D66, trat am Wahlabend mit seinem Verlobten Nicolás Keenan auf.
dpa

Die Niederlande haben gewählt und bekommen einen neuen Ministerpräsidenten. Beste Aussichten hat der linksliberale Rob Jetten. Und er bringt noch jemanden mit.

DPA

01.11.2025, 07:43

Die Niederlande stehen vor einem politischen Wechsel: Der 38-jährige Linksliberale Rob Jetten dürfte neuer Ministerpräsident werden. Mit ihm zieht erstmals ein First Gentleman in den Amtssitz ein – der 28-jährige Nicolás Keenan, ein professioneller Hockeyspieler aus Buenos Aires. Jettens Verlobter stammt – wie Königin Máxima – aus Argentinien.

«Wie ein WM-Finale»

Keenan zeigte sich überglücklich über den Wahlsieg seines Partners. Der Wahlabend sei für ihn «wie ein WM-Finale» gewesen, erzählte er. Erst kurz vor 21 Uhr kam im Fernsehen die erlösende Prognose. Danach feierte das Paar bis tief in die Nacht den Erfolg der Partei D66, deren Vorsitzender Jetten ist.

Rob Jetten ist der Präsident der linksliberalen Partei D66.
Rob Jetten ist der Präsident der linksliberalen Partei D66.
KEYSTONE

Traditionell spielen die Partnerinnen und Partner niederländischer Regierungschefs kaum eine öffentliche Rolle. Auch Keenan erwartet keine grossen Veränderungen: «Für mich geht das Leben einfach weiter. Ich trainiere weiter – und auch auf dem Spielfeld wird sich nichts ändern», sagte er.

Der Argentinier war bereits mit der Nationalmannschaft seines Landes erfolgreich und nahm an den Olympischen Spielen in Tokio und Paris teil. Seit acht Jahren lebt er in Den Haag und spielt dort für den Profiverein HC Klein Zwitserland.

Treffen im Supermarkt

Kennengelernt haben sich die beiden zufällig – im Supermarkt. Jetten erzählte dem Magazin «Linda», dass er im Sommer 2022 während der Bauernproteste aus Sicherheitsgründen seine Wohnung verlassen musste. Vorübergehend wohnte er in einem Quartier, in dem auch Keenan lebte. Dort kreuzten sich ihre Wege – und es funkte sofort.

Die beiden haben sich im Supermarkt kennengelernt.
Die beiden haben sich im Supermarkt kennengelernt.
KEYSTONE

Keenan war der erste Spieler im niederländischen Männer-Hockey, der sich offen als queer outete. Trotzdem erlebt das Paar auch Anfeindungen. Jetten machte dies bereits 2020 öffentlich und las einige der hasserfüllten Zuschriften vor, die er erhalten hatte.

Der Politiker steht offen zu seiner Beziehung. Auch im Wahlkampf sprach er mehrfach über seine Liebe – stets mit einem breiten Lächeln, das, wie Beobachter scherzten, nicht nur seiner optimistischen Botschaft geschuldet war. Im Frühling hielt er um Keenans Hand an – und bekam ein Ja. Die Hochzeit soll bald folgen.

Übrigens: Rob Jetten wäre nicht der erste Premier, der einen «First Gentleman» an seiner Seite hat. Der frühere luxemburgische Regierungschef Xavier Bettel sorgte bereits für Schlagzeilen, als er seinen Ehemann zum Nato-Gipfel mitnahm – auf dem offiziellen Partnerfoto war dieser der einzige Mann.

Beim «Partnerinnen-Foto» beim Nato-Gipfel im Jahr 2017 gab es auch einen Partner.
Beim «Partnerinnen-Foto» beim Nato-Gipfel im Jahr 2017 gab es auch einen Partner.
KEYSTONE
Niederlande: D66 verdreifacht bei Wahl Zahl ihrer Sitze auf 26 – gleichauf mit Wilders PVV

Niederlande: D66 verdreifacht bei Wahl Zahl ihrer Sitze auf 26 – gleichauf mit Wilders PVV

Für eine Mehrheit sind 76 Sitze im niederländischen Parlament notwendig, wofür mindestens vier Parteien benötigt werden. Die Koalitionsgespräche könnten Monate dauern.

30.10.2025

Meistgelesen

Trumps Albtraum Mamdani steht vor dem Wahlsieg
Horror an Halloween: Männer bedrohen und rauben Jugendliche aus
Gericht attackiert Sparkurs – jetzt wirds für Trump gefährlich

Videos aus dem Ressort

Meilen ZH: Velounfall mit Kind – Notarzt im Einsatz

Meilen ZH: Velounfall mit Kind – Notarzt im Einsatz

In Meilen ZH ist am Freitagabend ein zehnjähriger Velofahrer mit einem Auto kollidiert. Der Junge wurde dabei verletzt und musste ins Spital gebracht werden.﻿

01.11.2025

#MeinSee: Faszination Eistauchen – «Das Wasser ist so klar, dass man die Berge sehen kann»

#MeinSee: Faszination Eistauchen – «Das Wasser ist so klar, dass man die Berge sehen kann»

Die Westschweizerin Sandrine Blétry ist schon in Australien am Great Barrier Reef und auf den Malediven getaucht. Doch im Winter zieht es sie regelmässig an den Lac Lioson. Dort erwartet sie ein einzigartiges Unterwasserspektakel.

02.05.2020

Wie die Spanische Grippe die Schweiz erschütterte

Wie die Spanische Grippe die Schweiz erschütterte

Nach dem Ersten Weltkrieg grassierte die Spanische Grippe, eine Virus-Pandemie, die Millionen Todesopfer forderte. Die Schweiz traf es besonders hart. Der Bund reagierte mit ähnlichen Massnahmen wie heute.

07.11.2020

Meilen ZH: Velounfall mit Kind – Notarzt im Einsatz

Meilen ZH: Velounfall mit Kind – Notarzt im Einsatz

#MeinSee: Faszination Eistauchen – «Das Wasser ist so klar, dass man die Berge sehen kann»

#MeinSee: Faszination Eistauchen – «Das Wasser ist so klar, dass man die Berge sehen kann»

Wie die Spanische Grippe die Schweiz erschütterte

Wie die Spanische Grippe die Schweiz erschütterte

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Schweiz – EU. Laut Umfrage genügt dem Souverän ein Volksmehr zum EU-Vertragspaket

Schweiz – EULaut Umfrage genügt dem Souverän ein Volksmehr zum EU-Vertragspaket

Schweiz – EU. EU-Verträge stossen hauptsächlich auf Zustimmung

Schweiz – EUEU-Verträge stossen hauptsächlich auf Zustimmung

Industrie. Nach Treffen mit Trump warnt Xi vor gestörten Lieferketten

IndustrieNach Treffen mit Trump warnt Xi vor gestörten Lieferketten