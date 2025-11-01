Er spielt Hockey für Klein ZwitserlandNiederlande bekommen wohl einen «First Gentleman»
dpa
1.11.2025 - 07:43
Die Niederlande haben gewählt und bekommen einen neuen Ministerpräsidenten. Beste Aussichten hat der linksliberale Rob Jetten. Und er bringt noch jemanden mit.
DPA
01.11.2025, 07:43
dpa
Die Niederlande stehen vor einem politischen Wechsel: Der 38-jährige Linksliberale Rob Jetten dürfte neuer Ministerpräsident werden. Mit ihm zieht erstmals ein First Gentleman in den Amtssitz ein – der 28-jährige Nicolás Keenan, ein professioneller Hockeyspieler aus Buenos Aires. Jettens Verlobter stammt – wie Königin Máxima – aus Argentinien.
«Wie ein WM-Finale»
Keenan zeigte sich überglücklich über den Wahlsieg seines Partners. Der Wahlabend sei für ihn «wie ein WM-Finale» gewesen, erzählte er. Erst kurz vor 21 Uhr kam im Fernsehen die erlösende Prognose. Danach feierte das Paar bis tief in die Nacht den Erfolg der Partei D66, deren Vorsitzender Jetten ist.
Traditionell spielen die Partnerinnen und Partner niederländischer Regierungschefs kaum eine öffentliche Rolle. Auch Keenan erwartet keine grossen Veränderungen: «Für mich geht das Leben einfach weiter. Ich trainiere weiter – und auch auf dem Spielfeld wird sich nichts ändern», sagte er.
Der Argentinier war bereits mit der Nationalmannschaft seines Landes erfolgreich und nahm an den Olympischen Spielen in Tokio und Paris teil. Seit acht Jahren lebt er in Den Haag und spielt dort für den Profiverein HC Klein Zwitserland.
Treffen im Supermarkt
Kennengelernt haben sich die beiden zufällig – im Supermarkt. Jetten erzählte dem Magazin «Linda», dass er im Sommer 2022 während der Bauernproteste aus Sicherheitsgründen seine Wohnung verlassen musste. Vorübergehend wohnte er in einem Quartier, in dem auch Keenan lebte. Dort kreuzten sich ihre Wege – und es funkte sofort.
Keenan war der erste Spieler im niederländischen Männer-Hockey, der sich offen als queer outete. Trotzdem erlebt das Paar auch Anfeindungen. Jetten machte dies bereits 2020 öffentlich und las einige der hasserfüllten Zuschriften vor, die er erhalten hatte.
Der Politiker steht offen zu seiner Beziehung. Auch im Wahlkampf sprach er mehrfach über seine Liebe – stets mit einem breiten Lächeln, das, wie Beobachter scherzten, nicht nur seiner optimistischen Botschaft geschuldet war. Im Frühling hielt er um Keenans Hand an – und bekam ein Ja. Die Hochzeit soll bald folgen.
Übrigens: Rob Jetten wäre nicht der erste Premier, der einen «First Gentleman» an seiner Seite hat. Der frühere luxemburgische Regierungschef Xavier Bettel sorgte bereits für Schlagzeilen, als er seinen Ehemann zum Nato-Gipfel mitnahm – auf dem offiziellen Partnerfoto war dieser der einzige Mann.
Niederlande: D66 verdreifacht bei Wahl Zahl ihrer Sitze auf 26 – gleichauf mit Wilders PVV
Für eine Mehrheit sind 76 Sitze im niederländischen Parlament notwendig, wofür mindestens vier Parteien benötigt werden. Die Koalitionsgespräche könnten Monate dauern.
Meilen ZH: Velounfall mit Kind – Notarzt im Einsatz
In Meilen ZH ist am Freitagabend ein zehnjähriger Velofahrer mit einem Auto kollidiert. Der Junge wurde dabei verletzt und musste ins Spital gebracht werden.
01.11.2025
#MeinSee: Faszination Eistauchen – «Das Wasser ist so klar, dass man die Berge sehen kann»
Die Westschweizerin Sandrine Blétry ist schon in Australien am Great Barrier Reef und auf den Malediven getaucht. Doch im Winter zieht es sie regelmässig an den Lac Lioson. Dort erwartet sie ein einzigartiges Unterwasserspektakel.
02.05.2020
Wie die Spanische Grippe die Schweiz erschütterte
Nach dem Ersten Weltkrieg grassierte die Spanische Grippe, eine Virus-Pandemie, die Millionen Todesopfer forderte. Die Schweiz traf es besonders hart. Der Bund reagierte mit ähnlichen Massnahmen wie heute.
07.11.2020
Meilen ZH: Velounfall mit Kind – Notarzt im Einsatz
#MeinSee: Faszination Eistauchen – «Das Wasser ist so klar, dass man die Berge sehen kann»