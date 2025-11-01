Rob Jetten (r), Vorsitzender der Partei D66, trat am Wahlabend mit seinem Verlobten Nicolás Keenan auf. dpa

Die Niederlande haben gewählt und bekommen einen neuen Ministerpräsidenten. Beste Aussichten hat der linksliberale Rob Jetten. Und er bringt noch jemanden mit.

Die Niederlande stehen vor einem politischen Wechsel: Der 38-jährige Linksliberale Rob Jetten dürfte neuer Ministerpräsident werden. Mit ihm zieht erstmals ein First Gentleman in den Amtssitz ein – der 28-jährige Nicolás Keenan, ein professioneller Hockeyspieler aus Buenos Aires. Jettens Verlobter stammt – wie Königin Máxima – aus Argentinien.

«Wie ein WM-Finale»

Keenan zeigte sich überglücklich über den Wahlsieg seines Partners. Der Wahlabend sei für ihn «wie ein WM-Finale» gewesen, erzählte er. Erst kurz vor 21 Uhr kam im Fernsehen die erlösende Prognose. Danach feierte das Paar bis tief in die Nacht den Erfolg der Partei D66, deren Vorsitzender Jetten ist.

Rob Jetten ist der Präsident der linksliberalen Partei D66. KEYSTONE

Traditionell spielen die Partnerinnen und Partner niederländischer Regierungschefs kaum eine öffentliche Rolle. Auch Keenan erwartet keine grossen Veränderungen: «Für mich geht das Leben einfach weiter. Ich trainiere weiter – und auch auf dem Spielfeld wird sich nichts ändern», sagte er.

Der Argentinier war bereits mit der Nationalmannschaft seines Landes erfolgreich und nahm an den Olympischen Spielen in Tokio und Paris teil. Seit acht Jahren lebt er in Den Haag und spielt dort für den Profiverein HC Klein Zwitserland.

Treffen im Supermarkt

Kennengelernt haben sich die beiden zufällig – im Supermarkt. Jetten erzählte dem Magazin «Linda», dass er im Sommer 2022 während der Bauernproteste aus Sicherheitsgründen seine Wohnung verlassen musste. Vorübergehend wohnte er in einem Quartier, in dem auch Keenan lebte. Dort kreuzten sich ihre Wege – und es funkte sofort.

Die beiden haben sich im Supermarkt kennengelernt. KEYSTONE

Keenan war der erste Spieler im niederländischen Männer-Hockey, der sich offen als queer outete. Trotzdem erlebt das Paar auch Anfeindungen. Jetten machte dies bereits 2020 öffentlich und las einige der hasserfüllten Zuschriften vor, die er erhalten hatte.

Der Politiker steht offen zu seiner Beziehung. Auch im Wahlkampf sprach er mehrfach über seine Liebe – stets mit einem breiten Lächeln, das, wie Beobachter scherzten, nicht nur seiner optimistischen Botschaft geschuldet war. Im Frühling hielt er um Keenans Hand an – und bekam ein Ja. Die Hochzeit soll bald folgen.

Übrigens: Rob Jetten wäre nicht der erste Premier, der einen «First Gentleman» an seiner Seite hat. Der frühere luxemburgische Regierungschef Xavier Bettel sorgte bereits für Schlagzeilen, als er seinen Ehemann zum Nato-Gipfel mitnahm – auf dem offiziellen Partnerfoto war dieser der einzige Mann.

Beim «Partnerinnen-Foto» beim Nato-Gipfel im Jahr 2017 gab es auch einen Partner. KEYSTONE