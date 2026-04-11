In den Niederlanden seit April 2026 erlaubt: Fahren mit dem Tesla im Self-Drive-Modus – aber mit der Aufmerksamkeit auf der Strasse. IMAGO/Bihlmayerfotografie

Die Niederlande erlauben als erstes EU-Land überwacht autonomes Fahren – weitere könnten folgen. Die Schweiz setzt indessen weiterhin auf strenge Regeln und klare Grenzen für Self-Drive-Systeme.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Niederlande erlauben als erstes EU-Land überwacht autonomes Fahren – weitere Staaten könnten folgen.

In der Schweiz ist die Nutzung stark reguliert und bislang nur in klar definierten Szenarien erlaubt.

Die Verantwortung bleibt beim Menschen – auch wenn Hersteller bei Systemfehlern stärker in die Haftung geraten könnten. Mehr anzeigen

Die Niederlande gehen voran und erlauben als erster EU-Staat das vollständig automatische Verfahren – allerdings überwacht von einem Menschen, der jederzeit das Steuer übernehmen können muss. Den Haag bewilligt selbstfahrende Autos im Strassenverkehr nicht generell, sondern lässt die Modelle von Tesla zu, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

«Natürlich die Niederlande, wer sonst?», könnte man sagen. Das Land geht seit Jahrzehnten mit innovativen Verkehrskonzepten voran. «Die Niederlandea?», werden sich andere ungläubig am Kopf kratzen, das Land der Velofahrer, der Fussgängerzonen?

Wie auch immer jemand die Entscheidung aus Den Haag interpretiert, sie gilt als potenzieller Türöffner für den gesamten europäischen Markt. Innerhalb der EU können nationale Zulassungen unter bestimmten Voraussetzungen gegenseitig anerkannt werden.

Europäischer Dammbruch?

Die niederländische Tesla-Niederlassung postet auch gleich ein Video von einer autonomen Fahrt eines ihrer Fahrzeuge durch Eindhoven und äussert dabei die Hoffnung, bald in weiteren europäischen Staaten das überwachte selbständige Fahren freischalten zu dürfen. Laut «Tages-Anzeiger» rechnet Elon Musks Auto-Konzern noch 2026 mit weiteren Zulassungen in der EU.

Aktuell ist es noch so, dass bei einer Fahrt über die niederländischen Grenzen dieses System deaktiviert werden muss, wie «heise online» anmerkt.

Um die Behörden zu überzeugen, hat Tesla eigenen Angaben zufolge ein umfangreiches Testprogramm durchgeführt. Mehr als 1,6 Millionen Kilometer hätten die Fahrzeuge auf europäischen Strassen zurückgelegt – ein zentraler Baustein für die nun erteilte Genehmigung.

Schweiz setzt enge Grenzen

In der Schweiz ist man deutlich zurückhaltender. Zwar wurden die gesetzlichen Grundlagen für automatisiertes Fahren wurden angepasst. So gelten seit März 2025 neue Regelungen, die den Einsatz solcher Technologien grundsätzlich ermöglichen – allerdings nur unter klar definierten Bedingungen. Auch «Hands-off»-Funktionen, bei denen die Hände nicht am Lenkrad sein müssen, benötigen eine ausdrückliche Bewilligung. Zuständig dafür ist das Bundesamt für Strassen Astra.

Das Schweizer Gesetz erlaubt derzeit drei spezifische Anwendungen: Erstens können Fahrzeuge in entsprechend ausgerüsteten Parkhäusern vollständig autonom manövrieren.

Zweitens ist ein Autobahnpilot zugelassen, der auf Schnellstrassen das Lenken, Bremsen und Beschleunigen übernimmt.

Drittens dürfen fahrerlose Fahrzeuge auf festgelegten Routen verkehren – allerdings nur, wenn sie aus der Ferne überwacht werden.

Ein vollständig autonomer Verkehr im urbanen Raum, etwa durch Robotaxis ohne Lenkrad oder Fahrersitz, ist in der Schweiz weiterhin nicht erlaubt.

Zeitung lesen am Steuer bleibt verboten

Trotz technischer Fortschritte bleibt die Verantwortung beim Menschen. Auch mit aktiviertem Autobahnpiloten darf man sich nicht vollständig zurücklehnen. Zwar entfällt die permanente Beobachtung des Verkehrs, doch die Eingriffsbereitschaft muss jederzeit gewährleistet sein.

Das Astra betont, dass Tätigkeiten wie das Lesen einer Zeitung oder das Schreiben von Nachrichten während der Fahrt unzulässig bleiben. Alles, was die Reaktionsfähigkeit einschränkt, ist verboten – ebenso darf das Sichtfeld nicht beeinträchtigt werden.

Der Vorteil des autonomen Fahrens für die verantwortliche Person im Auto schrumpft so zusammen. Sie muss nach wie vor auf dem Fahrersitz in Bereitschaft ausharren und jederzeit das Lenkrad oder die Bremse betätigen, wenn das Fahrzeug dies nicht rechtzeitig selber tut.

Wer trägt die Verantwortung?

Kommt es zu einem Unfall, greift zunächst wie gewohnt die Haftpflichtversicherung des Fahrzeughalters. Für Geschädigte ändert sich damit nichts. Komplexer wird es jedoch bei der Frage nach der Verantwortung.

Verursacht ein zugelassenes Assistenzsystem den Unfall, könnten künftig auch Hersteller haftbar gemacht werden, wie der «Tages-Anzeiger» unter Berufung auf eine Anwaltskanzlei schreibt. Voraussetzung ist allerdings, dass das System korrekt genutzt wurde. Hat die Fahrerin oder der Fahrer Warnsignale des Systems missachtet oder das Fahrzeug mangelhaft gewartet, bleibt die Verantwortung bei ihr oder ihm. Beispielsweise könnte ein Sensor oder eine Kamera verschmutzt und so in ihrer Funktion beeinträchtigt sein.

Eine zentrale Rolle spielt dabei der elektronische Fahrmodusspeicher – gewissermassen eine Blackbox. Sie dokumentiert lückenlos, ob zum Zeitpunkt des Unfalls der Mensch oder das System die Kontrolle hatte, und dient so als entscheidendes Beweismittel.

Wie sich das Unfallgeschehen in den Niederlanden entwickelt, ist auch für die Schweiz von grossem Interesse.