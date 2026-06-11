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Krawalle nach Messerangriff Polizei in Nordirland setzt Wasserwerfer gegen Randalierer ein

dpa

11.6.2026 - 06:01

Rassistische Krawalle in Belfast: Starmer «schockiert»

Rassistische Krawalle in Belfast: Starmer «schockiert»

Belfast/London, 10.06.2026: Nach gewaltsamen Ausschreitungen: Der britische Premierminister Keir Starmer verurteilt die rassistische Krawalle in Belfast aufs Schärfste. Er schreibt in einem X-Beitrag: «Die Szenen in Belfast letzte Nacht waren schockierend und völlig inakzeptabel (...) Es ist offensichtlich, dass Menschen letzte Nacht aufgrund ihrer Herkunft ins Visier genommen wurden, und das werde ich nicht tolerieren (...) Die Verantwortlichen werden die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen.» Hintergrund der Ausschreitungen ist ein brutales Video eines Messerangriffs vom Montag, bei dem ein Mann schwer verletzt worden war. Mutmasslicher Täter ist laut Polizei ein 30-jähriger Sudanese. Er wurde wegen versuchten Mordes, Waffenbesitzes und Todesdrohungen angeklagt. Randalierer zogen teils vermummt durch die Strassen und setzten mehrere Fahrzeuge in Brand. Auch Wohnhäuser wurden angezündet, aus ihnen mussten Bewohner gerettet werden.

Invalid date

Nach einem Messerangriff kommt es in Nordirland zu schweren rassistisch motivierten Ausschreitungen. Nun gehen wieder Menschen auf die Strasse. Es gibt Zusammenstösse mit der Polizei.

DPA

11.06.2026, 06:01

11.06.2026, 06:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach schweren rassistisch motivierten Ausschreitungen in Nordirland hat die Polizei im Grossraum der Hauptstadt Belfast Wasserwerfer gegen gewalttätige Demonstranten eingesetzt.
  • Menschenansammlungen gab es nach britischen Medienberichten wie am Tag zuvor auch ausserhalb der Hauptstadtregion.
  • Belfast war bereits am Dienstagabend von rassistischen Krawallen erschüttert worden.
  • Hintergrund war ein Messerangriff, für den ein Flüchtling aus dem Sudan wegen versuchten Mordes angeklagt wurde.
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Nach schweren rassistisch motivierten Ausschreitungen in Nordirland hat die Polizei im Grossraum der Hauptstadt Belfast nach eigenen Angaben Wasserwerfer gegen gewalttätige Demonstranten eingesetzt. Die Polizei rief Verkehrsteilnehmer und Passanten in der Vorstadt Newtownabbey auf, den Bereich zu meiden, da Gegenstände wie Ziegelsteine, Flaschen und Steine auf die Polizei geworfen worden seien. Zudem seien Mülleimer in Brand gesetzt worden, hiess es in einer Mitteilung.

Nach Angaben der BBC versammelten sich in Newtownabbey rund 200 Menschen. Ein Reporter des Senders berichtete, eine Gruppe habe sich einer Unterkunft für Migranten nähern wollen. Der Polizei sei es aber gelungen, sie daran zu hindern. 

Menschenansammlungen gab es nach britischen Medienberichten wie am Tag zuvor auch ausserhalb der Hauptstadtregion. Der Abend verlief den Berichten zufolge insgesamt aber zunächst ruhiger als am Dienstag. 

Krawalle in Belfast erschüttern das Vereinigte Königreich – Gallery
Krawalle in Belfast erschüttern das Vereinigte Königreich – Gallery. In Belfast kam es am Dienstagabend  (9.6.2026) zu rassistischen Ausschreitungen.

In Belfast kam es am Dienstagabend  (9.6.2026) zu rassistischen Ausschreitungen.

Bild: Keystone

Krawalle in Belfast erschüttern das Vereinigte Königreich – Gallery. Vermummte Menschen versammeln sich am Dienstag in Belfast. Der Messerangriff ereignete sich am Montag. 

Vermummte Menschen versammeln sich am Dienstag in Belfast. Der Messerangriff ereignete sich am Montag. 

Bild: Keystone/AP Photo/Peter Morrison

Krawalle in Belfast erschüttern das Vereinigte Königreich – Gallery. Die Szene am Mittwochabend in Newtownabbey, einem Vorort von Belfast.

Die Szene am Mittwochabend in Newtownabbey, einem Vorort von Belfast.

Bild: PA/PA via AP

Krawalle in Belfast erschüttern das Vereinigte Königreich – Gallery. Die Polizei versuchte am Mittwochabend (10.6.) Randalierer in Newtownabbey nahe Belfast mit Wasserwerfern zu vertreiben. 

Die Polizei versuchte am Mittwochabend (10.6.) Randalierer in Newtownabbey nahe Belfast mit Wasserwerfern zu vertreiben. 

Bild: Keystone/AP Photo/Peter Morrison

Krawalle in Belfast erschüttern das Vereinigte Königreich – Gallery. Auch ein Bus wurde von den Randalierern in Brand gesetzt.

Auch ein Bus wurde von den Randalierern in Brand gesetzt.

Bild: Keystone

Krawalle in Belfast erschüttern das Vereinigte Königreich – Gallery. Am Morgen nach den Ausschreitungen zeigt sich ein Bild der Verwüstung.

Am Morgen nach den Ausschreitungen zeigt sich ein Bild der Verwüstung.

Bild: Keystone

Krawalle in Belfast erschüttern das Vereinigte Königreich – Gallery. 2024 kam es in etlichen Städten zu Unruhen. (Archivbild)

2024 kam es in etlichen Städten zu Unruhen. (Archivbild)

Bild: Keystone

Krawalle in Belfast erschüttern das Vereinigte Königreich – Gallery
Krawalle in Belfast erschüttern das Vereinigte Königreich – Gallery. In Belfast kam es am Dienstagabend  (9.6.2026) zu rassistischen Ausschreitungen.

In Belfast kam es am Dienstagabend  (9.6.2026) zu rassistischen Ausschreitungen.

Bild: Keystone

Krawalle in Belfast erschüttern das Vereinigte Königreich – Gallery. Vermummte Menschen versammeln sich am Dienstag in Belfast. Der Messerangriff ereignete sich am Montag. 

Vermummte Menschen versammeln sich am Dienstag in Belfast. Der Messerangriff ereignete sich am Montag. 

Bild: Keystone/AP Photo/Peter Morrison

Krawalle in Belfast erschüttern das Vereinigte Königreich – Gallery. Die Szene am Mittwochabend in Newtownabbey, einem Vorort von Belfast.

Die Szene am Mittwochabend in Newtownabbey, einem Vorort von Belfast.

Bild: PA/PA via AP

Krawalle in Belfast erschüttern das Vereinigte Königreich – Gallery. Die Polizei versuchte am Mittwochabend (10.6.) Randalierer in Newtownabbey nahe Belfast mit Wasserwerfern zu vertreiben. 

Die Polizei versuchte am Mittwochabend (10.6.) Randalierer in Newtownabbey nahe Belfast mit Wasserwerfern zu vertreiben. 

Bild: Keystone/AP Photo/Peter Morrison

Krawalle in Belfast erschüttern das Vereinigte Königreich – Gallery. Auch ein Bus wurde von den Randalierern in Brand gesetzt.

Auch ein Bus wurde von den Randalierern in Brand gesetzt.

Bild: Keystone

Krawalle in Belfast erschüttern das Vereinigte Königreich – Gallery. Am Morgen nach den Ausschreitungen zeigt sich ein Bild der Verwüstung.

Am Morgen nach den Ausschreitungen zeigt sich ein Bild der Verwüstung.

Bild: Keystone

Krawalle in Belfast erschüttern das Vereinigte Königreich – Gallery. 2024 kam es in etlichen Städten zu Unruhen. (Archivbild)

2024 kam es in etlichen Städten zu Unruhen. (Archivbild)

Bild: Keystone

Messerangriff als Grund für rassistische Krawalle

Belfast war am Dienstagabend von rassistischen Krawallen erschüttert worden. Hintergrund war ein Messerangriff, für den ein Flüchtling aus dem Sudan wegen versuchten Mordes angeklagt wurde. Randalierer zogen nach der Tat teils vermummt durch die Strassen und setzten mehrere Fahrzeuge in Brand, darunter einen Bus. Auch Wohnhäuser wurden angezündet, Bewohner mussten gerettet werden.

Mehrere Hundert Menschen hatten sich zuvor versammelt, um gegen Migranten und Einwanderung zu demonstrieren.

Lage in Belfast eskaliert

Lage in Belfast eskaliert

Nach der brutalen Messerattacke auf einen Mann in Belfast ist die Lage eskaliert. Maskierte Randalierer setzten Häuser, Fahrzeuge und Geschäfte in Brand. Mehrere Familien mussten aus ihren Wohnungen gerettet werden.

10.06.2026

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