Kim Jong Un ist anwesendNordkorea eröffnet Denkmal für eigene Soldaten im Ukraine-Krieg
SDA
27.4.2026 - 11:40
Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat eine für die im Ukraine-Krieg gefallenen nordkoreanischen Soldaten eröffnete Gedenkstätte eingeweiht. Während seiner Rede dazu, die er bereits am Sonntag in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang hielt, sprach Kim auch von der Notwendigkeit, die Beziehungen zwischen Pjöngjang und Moskau zu einem «mächtigen Bollwerk» zu stärken, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete.
Keystone-SDA
27.04.2026, 11:40
27.04.2026, 12:16
SDA
Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg. Nordkorea ging dafür eine für das Land beispiellose Militärkooperation mit Russland ein. Laut Schätzungen des südkoreanischen Geheimdienstes NIS wurden bis zu 15.000 Soldaten aus Nordkorea zur Unterstützung Russlands im Ukraine-Krieg entsandt. Rund 600 sollen demnach während ihres Auslandseinsatzes gestorben sein, mehr als 4.000 weitere Soldaten verwundet.
Bei der Eröffnungszeremonie für das «Gedenkmuseums für militärische Auslandsoperationen und Kampferfolge» – so der offizielle Titel der Gedenkstätte – waren auch der russische Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin sowie der russische Verteidigungsminister Andrej Beloussow anwesend. Die Veranstaltung erfolgte zum Jahrestag der russischen Rückeroberung der zuvor von ukrainischen Streitkräften eingenommenen Region Kursk.
Verteidigungsminister Pete Hegseth zitiert am 16. April auf einer Pressekonferenz in Washington ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei.
«Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Hegseth zitiert ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos.
Im Video siehst du jedoch, dass es sich um ein abgewandeltes Zitat aus dem Kultfilm «Pulp Fiction» von 1994 handelt, das nur an den Bibelvers angelehnt ist.
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