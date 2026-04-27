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Kim Jong Un ist anwesend Nordkorea eröffnet Denkmal für eigene Soldaten im Ukraine-Krieg

SDA

27.4.2026 - 11:40

HANDOUT – Die von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt Kim Jong Un, Machthaber in Nordkorea, bei einer Rede während der Einweihungszeremonie des Museums für militärische Auslandsoperationen und Kampferfolge in Pjöngjang. Foto: Uncredited/KCNA/KNS/dpa – ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits
HANDOUT – Die von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt Kim Jong Un, Machthaber in Nordkorea, bei einer Rede während der Einweihungszeremonie des Museums für militärische Auslandsoperationen und Kampferfolge in Pjöngjang. Foto: Uncredited/KCNA/KNS/dpa – ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits
Keystone

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat eine für die im Ukraine-Krieg gefallenen nordkoreanischen Soldaten eröffnete Gedenkstätte eingeweiht. Während seiner Rede dazu, die er bereits am Sonntag in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang hielt, sprach Kim auch von der Notwendigkeit, die Beziehungen zwischen Pjöngjang und Moskau zu einem «mächtigen Bollwerk» zu stärken, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete.

Keystone-SDA

27.04.2026, 11:40

27.04.2026, 12:16

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg. Nordkorea ging dafür eine für das Land beispiellose Militärkooperation mit Russland ein. Laut Schätzungen des südkoreanischen Geheimdienstes NIS wurden bis zu 15.000 Soldaten aus Nordkorea zur Unterstützung Russlands im Ukraine-Krieg entsandt. Rund 600 sollen demnach während ihres Auslandseinsatzes gestorben sein, mehr als 4.000 weitere Soldaten verwundet.

Bei der Eröffnungszeremonie für das «Gedenkmuseums für militärische Auslandsoperationen und Kampferfolge» – so der offizielle Titel der Gedenkstätte – waren auch der russische Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin sowie der russische Verteidigungsminister Andrej Beloussow anwesend. Die Veranstaltung erfolgte zum Jahrestag der russischen Rückeroberung der zuvor von ukrainischen Streitkräften eingenommenen Region Kursk.

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