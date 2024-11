Nordkorea: Staatsfernsehen zeigt Test mit Interkontinentalrakete

STORY: Das nordkoreanische Staatsfernsehen hat am Freitag ein Video ausgestrahlt, das den Test einer neuen Interkontinentalrakete mit festen Treibstoff zeigen soll. In dem Video sind der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un und seine Tochter zu sehen, die den Raketenstart vor Ort beobachten. Nach nordkoreanischen Angaben flog die am Donnerstag gestartete Rakete höher als jede andere nordkoreanische Rakete zuvor. Diese Angaben decken sich mit Beobachtungen der südkoreanischen und japanischen Streitkräfte. Wegen des Raketenstarts wird der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zusammentreten. Dies wird nach Informationen von Diplomaten wahrscheinlich am Montag der Fall sein. Die USA, Frankreich, Japan, Malta, Südkorea, Slowenien und Grossbritannien hätten das Treffen beantragt, hiess es. Nordkorea unterliegt aufgrund seines Atomwaffenprogramms internationalen Sanktionen. Starts und Tests von ballistischen Raketen sind Pjöngjang durch UN-Beschlüsse untersagt. Das abgeschottete asiatische Land setzt sich jedoch immer wieder darüber hinweg und testet entsprechende Raketen.

01.11.2024