Vermeintliche Traumstelle Sechsstelliger Jahreslohn, 250 Tage Ferien – doch Amalies Job will niemand

Sven Ziegler

14.11.2025

Amalie arbeitet auf einer Ölplattform.
Amalie arbeitet auf einer Ölplattform.
Screenshot TikTok

Sie verdient über 120'000 Franken, hat 250 freie Tage im Jahr und Meerblick – doch ihr Arbeitsplatz liegt mitten auf dem Meer. Die Norwegerin Amalie arbeitet auf einer Ölplattform und zeigt auf TikTok, wie fordernd ihr vermeintlicher Traumjob wirklich ist.

Sven Ziegler

14.11.2025, 09:59

14.11.2025, 10:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die 29-jährige Amalie aus Norwegen verdient rund 125 000 Franken im Jahr und hat etwa 250 freie Tage.
  • Sie arbeitet als Verfahrenstechnikerin auf einer Ölplattform – weit entfernt von Familie und Freunden.
  • Trotz hoher Löhne gilt der Offshore-Job als extrem anspruchsvoll und psychisch belastend.
Mehr anzeigen

Für viele klingt Amalies Alltag wie ein Lottogewinn: ein Gehalt im sechsstelligen Bereich, monatelange Freizeit und der Blick auf den Atlantik. Doch hinter den Zahlen steckt ein Knochenjob. Wie das dänische Portal «Den Offentlige» berichtet, arbeitet die 29-jährige Verfahrenstechnikerin auf einer Ölplattform vor der norwegischen Küste – abgeschottet von der Aussenwelt, meist zwei Wochen am Stück.

Jeder Tag beginnt für sie mit einer Sicherheitsbesprechung und der Übergabe der Schicht. Danach folgen technische Kontrollen, Druckprüfungen und Notfallübungen. «Wir arbeiten immer im Vier-Augen-Prinzip», sagt Amalie in einem TikTok-Video, das mittlerweile zehntausende Aufrufe hat. «Ein Fehler kann hier oben fatale Folgen haben.»

Die Plattform ist nicht nur Arbeitsplatz, sondern auch Unterkunft für Wochen. Nach Feierabend treffen sich die Mitarbeitenden in der Freizeitlounge, im Fitnessraum – oder beim Golf-Simulator, der an Landurlaub erinnert.

Ein Leben zwischen Routine und Risiko

Trotzdem ist das Leben auf offener See psychisch herausfordernd. Amalie berichtet offen über Einsamkeit, Schlafmangel und das Gefühl, vom Rest der Welt abgeschnitten zu sein. «Man muss bereit sein, Opfer zu bringen – dann wird man mit einem aussergewöhnlichen Leben belohnt», sagt sie.

@lifeofamalie Hva skjer om helikopteret blir kansellert lurer du kanskje på? Bli med på det 🤞🏼🚁 #offshore ♬ Din tid kommer X Forever Young - Burenfjäll

Trotz aller Belastungen ist sie sich ihres Privilegs bewusst. Auf TikTok folgen ihr fast 65 000 Menschen, viele staunen über ihre Kombination aus Luxus und Entbehrung.

Laut dem Branchenportal Rigzone liegen die Gehälter für erfahrene Offshore-Technikerinnen und -Techniker zwischen 93'500 und 136'000 Franken pro Jahr. Die Plattform Glassdoor nennt als Basiswert rund 59'500 Franken.

Hohe Löhne, modernste Ausrüstung, trotzdem Personalmangel – kaum jemand will das isolierte Leben auf hoher See auf Dauer ertragen.

Wer verdient am meisten?

Wer verdient am meisten?

Luc und Julian versuchen herauszufinden, wer im blue Newsroom am meisten verdient. Unerschrocken konftontieren sie die Mitarbeitenden und treiben sie in die Enge.

13.11.2025

