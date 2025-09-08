  1. Privatkunden
Tragödie in Norwegen Vier Teenagerinnen sterben bei Hausbrand

SDA

8.9.2025 - 15:37

Bei dem Brand kamen vier junge Frauen ums Leben.
Bei dem Brand kamen vier junge Frauen ums Leben.
Geir Olsen / NTB / Getty

In Hamar, rund 120 Kilometer nördlich von Oslo, sind vier junge Frauen bei einem Brand in einem Einfamilienhaus ums Leben gekommen. Die Polizei geht derzeit nicht von einem Verbrechen aus.

Keystone-SDA

08.09.2025, 15:37

Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Norwegen sind vier junge Frauen tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei im norwegischen Hamar mit.

Die Opfer waren den Angaben zufolge 18 und 19 Jahre alt. Zunächst waren nur drei der Frauen gefunden worden, am frühen Nachmittag fanden Einsatzkräfte auch das vierte Opfer.

Wie die Polizei mitteilte, waren die vier befreundet. Sie waren bei einer der Freundinnen zu Hause versammelt, als der Brand ausbrach. Demnach war der Brand am Montagvormittag unter Kontrolle, die Feuerwehr jedoch weiterhin im Einsatz. Derzeit gehe die Polizei nicht von einem Verbrechen aus, hiess es in der Mitteilung. Die Brandursache war bislang unklar.

Die Nachrichtenagentur NTB berichtete, dass ein erster Notruf kurz nach 5 Uhr morgens bei der Polizei einging. Bilder aus der Stadt Hamar, die etwa 120 Kilometer nördlich von Oslo liegt, zeigen hohe Rauchsäulen. Der Campus der Universität in Hamar blieb aufgrund der massiven Rauchentwicklung am Montag geschlossen. Das teilte die Hochschule auf ihrer Webseite mit.

