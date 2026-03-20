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«Sie bestimmt jetzt meinen Alltag» Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit spricht offen über ihre Lungenkrankheit

SDA

20.3.2026 - 22:13

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit leidet unter Lungenfibrose.
Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit leidet unter Lungenfibrose.
Jens Kalaene/dpa

Die schwere Lungenkrankheit von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit schränkt ihren Alltag zunehmend ein. In einem Interview sprach sie nun offen über ihre Krankheit und die Grenzen, die sie ihr setzt.

Keystone-SDA

20.03.2026, 22:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kronprinzessin Mette-Marit leidet an unheilbarer Lungenfibrose, die ihren Alltag stark einschränkt und sie zunehmend daran hindert, ihre öffentlichen Aufgaben zu erledigen.
  • Ihr Gesundheitszustand hat sich verschlechtert, langfristig wird eine Lungentransplantation nötig. Zum letzten Mal trat sie Ende Januar öffentlich auf.
  • Zusätzlich steht sie wegen ihrer Verbindung zu Jeffrey Epstein in der Kritik. Ihr Sohn muss sich derweil vor Gericht mit schweren Vorwürfen auseinandersetzen.
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Ihre schwere Lungenkrankheit schränkt das Leben von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) immer stärker ein. «Sie bestimmt jetzt meinen Alltag», sagte die Frau von Kronprinz Haakon (52) am Freitag in einem Interview im norwegischen Fernsehen. «Sie entscheidet, ob ich meine Rolle überhaupt wahrnehmen kann oder nicht.»

Ihr Mann Haakon sei der Mensch auf der Welt, den sie am meisten respektiere. «Ich habe grosses Vertrauen in ihn. Deshalb möchte ich ihm zur Seite stehen – vorausgesetzt, meine Gesundheit lässt das zu.»

«Ich brauche sehr viel Ruhe»

Mette-Marit leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose. Dabei bilden sich Narben im Lungengewebe, was etwa Atemnot verursachen kann. Der Gesundheitszustand der Kronprinzessin hatte sich zuletzt verschlechtert. Im Dezember hatte der Hof bekanntgegeben, dass Mette-Marit auf Sicht eine neue Lunge brauche. Ihr letzter öffentlicher Auftritt liegt weit zurück: Ende Januar hatte sie zuletzt eine Aufgabe für das Königshaus wahrgenommen.

Neues Foto wirft Fragen auf. Wie krank ist Prinzessin Mette-Marit wirklich?

Neues Foto wirft Fragen aufWie krank ist Prinzessin Mette-Marit wirklich?

Das hat aber auch noch andere Gründe: Wegen ihrer Freundschaft zum US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, die auch Anlass für das Interview des Senders NRK war, stand die Kronprinzessin zuletzt heftig in der Kritik. Ihr Sohn Marius aus einer früheren Beziehung musste sich zudem gerade erst wegen Vergewaltigungs-Vorwürfen vor Gericht verantworten.

«Ich bin die Mutter eines jungen Mannes, der sich in einer sehr schwierigen Situation befunden hat», sagte Mette-Marit NRK. «Ausserdem ist mein Gesundheitszustand so, dass ich sehr viel Ruhe brauche.»

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