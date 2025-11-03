Norweger kaufen E-Busse – und merken dann, dass China diese fernsteuern kann

850 Fahrzeuge betroffenNorweger kaufen E-Busse – und merken dann, dass China diese fernsteuern kann
Ein interner Test hat in Norwegen für Aufsehen gesorgt: 850 chinesische Elektrobusse des Herstellers Yutong lassen sich offenbar aus China fernsteuern – bis hin zum Stoppen der Fahrzeuge. Das Unternehmen Ruter will nun Konsequenzen ziehen.
In Norwegen sorgt ein brisanter Sicherheitstest für Diskussionen: Wie lokale Medien berichten, haben die öffentlichen Verkehrsbetriebe Ruter, zuständig für die Region Oslo, festgestellt, dass rund 850 chinesische Elektrobusse des Herstellers Yutong aus der Ferne kontrolliert werden können – bis hin zur vollständigen Stilllegung.
Bei einem geheimen Test in einer stillgelegten Mine untersuchten Experten die Cybersicherheit verschiedener Busse – sowohl chinesischer als auch westlicher Herkunft. Während ein niederländisches Modell keine Auffälligkeiten zeigte, offenbarte sich bei den Fahrzeugen aus China ein gravierendes Risiko.
Das Unternehmen informierte umgehend das norwegische Verkehrsministerium. Für künftige Fahrzeugkäufe sollen nun neue Sicherheitsstandards festgelegt werden, um solche Risiken auszuschliessen.
Der chinesische Hersteller Yutong, 1963 gegründet, gehört zu den grössten Produzenten von Elektrobussen weltweit. Nach eigenen Angaben verkauft das Unternehmen seine Fahrzeuge in über 30 Ländern und hält in China einen Marktanteil von rund 30 Prozent.