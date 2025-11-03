Norweger kaufen E-Busse – und merken dann, dass China diese fernsteuern kann

Die neuen E-Busse in Norwegen lassen sich aus China fernsteuern. Ruter.no

Ein interner Test hat in Norwegen für Aufsehen gesorgt: 850 chinesische Elektrobusse des Herstellers Yutong lassen sich offenbar aus China fernsteuern – bis hin zum Stoppen der Fahrzeuge. Das Unternehmen Ruter will nun Konsequenzen ziehen.

In Norwegen sorgt ein brisanter Sicherheitstest für Diskussionen: Wie lokale Medien berichten, haben die öffentlichen Verkehrsbetriebe Ruter, zuständig für die Region Oslo, festgestellt, dass rund 850 chinesische Elektrobusse des Herstellers Yutong aus der Ferne kontrolliert werden können – bis hin zur vollständigen Stilllegung.

Bei einem geheimen Test in einer stillgelegten Mine untersuchten Experten die Cybersicherheit verschiedener Busse – sowohl chinesischer als auch westlicher Herkunft. Während ein niederländisches Modell keine Auffälligkeiten zeigte, offenbarte sich bei den Fahrzeugen aus China ein gravierendes Risiko.

Neue Standards für künftige Fahrzeugäufe

Demnach können die Yutong-Busse über eine elektronische SIM-Karte mit Verbindung nach Rumänien von China aus ferngesteuert, verriegelt und gestoppt werden. Der Hersteller habe zudem Zugriff auf sämtliche Diagnosedaten, Fahrzeugparameter und Fehlerberichte. «Yutong kann sogar die Fahrertüren öffnen, schliessen oder verriegeln», heisst es in einer Mitteilung von Ruter.

Das Unternehmen informierte umgehend das norwegische Verkehrsministerium. Für künftige Fahrzeugkäufe sollen nun neue Sicherheitsstandards festgelegt werden, um solche Risiken auszuschliessen.

Der chinesische Hersteller Yutong, 1963 gegründet, gehört zu den grössten Produzenten von Elektrobussen weltweit. Nach eigenen Angaben verkauft das Unternehmen seine Fahrzeuge in über 30 Ländern und hält in China einen Marktanteil von rund 30 Prozent.