Nur die Pools sind erkennbar: Los Angeles kämpft mit dem Wiederaufbau nach den Grossbränden Dort, wo einst Häuser standen, zeigen Luftaufnahmen nun leere Grundstücke und Pools. Ein Jahr nach den Bränden in L.A. stockt der Wiederaufbau. 07.01.2026

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 7. Januar 2025 entfachten mehrere grosse Waldbrände in Los Angeles, die erst nach mehreren Wochen gelöscht werden konnten.

Tausende Häuser wurden zerstört, 19 Personen starben in Altadena, 12 im Stadtteil Pacific Palisades.

Ein Jahr nach der Katastrophe erwacht Altadena langsam wieder zum Leben. Inmitten tausender Brachflächen stehen erste Baugerüste für den Wiederaufbau. Mehr anzeigen

Ein Jahr nach den verheerenden Waldbränden vom Januar 2025 sind die Folgen in Los Angeles noch immer deutlich sichtbar. In Altadena und im wohlhabenden Pacific Palisades prägen ausgebrannte Wohnquartiere und leere Grundstücke das Bild.

Der Wiederaufbau verläuft schleppend. Hohe Baukosten, verzögerte Versicherungszahlungen und neue Bauauflagen erschweren den Neubeginn. Viele Betroffene können sich den Wiederaufbau nicht leisten und verlassen ihre Wohnviertel. Dadurch wächst die Sorge, dass insbesondere Altadena langfristig seinen gewachsenen sozialen Charakter und seine kulturelle Vielfalt verliert. Zahlreiche Grundstücke bleiben weiterhin unbebaut oder wechseln den Besitzer.

