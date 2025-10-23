  1. Privatkunden
Nach Pelicot-Prozess Nur Ja heisst Ja – Frankreich definiert Vergewaltigungen neu

Maximilian Haase

23.10.2025

Gisele Pelicot ist über Frankreich hinaus zu einer Ikone im Kampf gegen den Missbrauch von Frauen geworden (Archivbild).
Gisele Pelicot ist über Frankreich hinaus zu einer Ikone im Kampf gegen den Missbrauch von Frauen geworden (Archivbild).
Clement Mahoudeau/AFP/dpa

Nur Ja heisst Ja: Die Nationalversammlung in Frankreich hat für einen Gesetzesentwurf zur Neudefinition von Vergewaltigung gestimmt. Dies geschieht auch infolge des Prozesses im Fall Pelicot. 

Maximilian Haase

23.10.2025, 23:34

23.10.2025, 23:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Frankreich könnte eine neue Definition von Vergewaltigungen nach dem Grundsatz Nur Ja heisst Ja bald im Gesetz verankert sein.
  • Die französische Nationalversammlung hat einem entsprechenden Gesetzesentwurf zugestimmt.
  • Das nach einer emotionalen Debatte verabschiedete Gesetz ist auch Folge des Pelicot-Prozesses in Avignon.
Mehr anzeigen

In Frankreich könnte bald gelten: Nur Ja heisst Ja. Die Nationalversammlung hat für die Neudefinition von Vergewaltigung als einem sexuellen Akt ohne Zustimmung des Opfers gestimmt.

Zustimmung könne nicht aus «Schweigen oder fehlender Reaktion» abgeleitet werden, heisst es in dem Gesetzesentwurf. Sie müsse «frei und informiert, spezifisch, vorhergehend und widerrufbar» sein und unter Berücksichtigung der Umstände bewertet werden.

Folge des Prozesses von Avignon

Das Gesetz ist auch Folge des Aufsehen erregenden Vergewaltigungsprozesses von Avignon. Zahlreiche Angeklagte hatten dabei erklärt, dass sie nicht den Eindruck gehabt hätten, das Opfer Gisèle Pelicot zu vergewaltigen, weil diese sich ihrer Ansicht nach schlafend gestellt habe.

Täter wollte milderes Urteil. Gericht erhöht die Strafe für Vergewaltiger von Gisèle Pelicot

Täter wollte milderes UrteilGericht erhöht die Strafe für Vergewaltiger von Gisèle Pelicot

Tatsächlich war sie jedoch von ihrem Ehemann mit Medikamenten betäubt worden, der sie dann Internetbekanntschaften zur Vergewaltigung anbot. Der Prozess endete mit Haftstrafen für alle 51 Angeklagten.

Sehr emotionale Reden

Nach mehreren sehr emotionalen Reden von Parlamentarierinnen und Parlamentariern verabschiedete die Nationalversammlung den aus einem Kompromiss mit dem Senat hervorgegangenen Gesetzentwurf mit 155 zu 31 Stimmen. Nur die Abgeordneten der extremen Rechten stimmten dagegen.

Für die endgültige Verabschiedung des Gesetzes muss am kommenden Mittwoch noch der Senat zustimmen. Es wird erwartet, dass das Oberhaus des französischen Parlaments den Entwurf annimmt.

Ähnliches Prinzip in anderen Ländern

Die Abgeordnete Véronique Riotton, die den Gesetzesentwurf mitinitiiert hatte, sagte, der Text sende «ein Signal» aus. «Wir bewegen uns gemeinsam von einer Kultur der Vergewaltigung hin zu einer Kultur der Zustimmung.»

Missbrauchsprozess von Avignon. So hat der Mut einer einzigen Frau ein Land und die Welt verändert

Missbrauchsprozess von AvignonSo hat der Mut einer einzigen Frau ein Land und die Welt verändert

Stimmt der Senat in der kommenden Woche zu, folgt Frankreich bei der Definition von Vergewaltigung dem Beispiel anderer europäischer Länder. Unter anderem Norwegen, Dänemark, Griechenland und Spanien definieren Vergewaltigung bereits nach dem Prinzip «Nur Ja heißt Ja».

