Nurul Amin Shah Alam. Bild: Buffalo Police Department

Ein fast blinder Flüchtling wird nach seiner Entlassung von Grenzschutzbeamten in einem Donut-Laden abgesetzt – Tage später ist er tot. Der Fall wirft viele Fragen auf.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein fast blinder Flüchtling aus Myanmar ist tot auf der Strasse gefunden worden – nur fünf Tage, nachdem ihn US-Grenzschutzbeamte in einem Donut-Laden in Buffalo im US-Bundesstaat New York abgesetzt hatten.

Der Mann war am 19. Februar nach seiner Freilassung aus einem Bezirksgefängnis kurz von Grenzschutzbeamten festgehalten und dann entlassen worden, weil er nicht abschiebeberechtigt war.

Die Beamten brachten ihn zu einem Restaurant nördlich der Innenstadt und liessen ihn dort zurück.

Seine Familie, die ursprünglich erwartet hatte, er würde aus dem Gefängnis kommen, wurde nicht informiert.

Am Dienstagabend wurde er tot in der Nähe einer Sportarena gefunden. Mehr anzeigen

Ein fast blinder Flüchtling aus Myanmar ist tot auf der Strasse gefunden worden – nur fünf Tage, nachdem ihn US-Grenzschutzbeamte in einem Donut-Laden in Buffalo im US-Bundesstaat New York abgesetzt hatten. Die Polizei ermittelt und Stadtvertreter kritisieren, er sei ohne Rücksicht auf seine Sicherheit zurückgelassen worden. Der 56-jährige Nurul Amin Shah Alam war am 19. Februar nach seiner Freilassung aus einem Bezirksgefängnis kurz von Grenzschutzbeamten festgehalten und dann entlassen worden, weil er nicht abschiebeberechtigt war. Die Beamten brachten ihn zu einem Restaurant nördlich der Innenstadt und liessen ihn dort zurück.

Seine Familie, die ursprünglich erwartet hatte, er würde aus dem Gefängnis kommen, wurde nicht informiert. Sein Anwalt meldete ihn am 22. Februar als vermisst. Am Dienstagabend wurde er tot in der Nähe einer Sportarena gefunden.

Der Bezirksgerichtsmediziner untersucht derzeit die Todesursache, teilten Gesundheitsbehörden am Donnerstag mit. Die Polizei von Buffalo hatte zuvor erklärt, Erfrieren oder Mord seien bereits ausgeschlossen. Das Gesundheitsamt von Erie County widersprach jedoch und erklärte, dass noch keine abschliessende Feststellung getroffen worden sei.

Freunde von Nurul Amin Shah Alams Familie mit einer Vermisstenanzeige in Buffalo im US-Bundesstaat New York. (25. Februar 2026) Bild: Keystone/WKBW.COM via AP

Bürgermeister macht Bundesbeamte teilweise verantwortlich

Der demokratische Bürgermeister von Buffalo, Sean Ryan, kritisierte, die Bundesbeamten hätten ihn nicht allein, mehrere Kilometer von zuhause entfernt, zurücklassen dürfen. «Ein verletzlicher Mann – fast blind und ohne Englischkenntnisse – wurde an einem kalten Winterabend allein gelassen.» Die Entscheidung sei «unprofessionell und unmenschlich» gewesen.

Der US-Grenzschutz verteidigte das Vorgehen: Beamte hätten ihm eine Fahrt zum Donut-Laden angeboten, die er annahm. «Er zeigte keine Anzeichen von Not, Mobilitätsproblemen oder Behinderungen, die besondere Hilfe erfordert hätten», hiess es. Während seines Verschwindens fielen die Temperaturen in Buffalo unter den Gefrierpunkt.

Shah Alam war im Dezember 2024 mit seiner Frau und zwei seiner Kinder in die USA gekommen, sagte Imran Fazal, der die Familie kennt und die Gruppe «Rohingya Empowerment Community» gegründet hat.

Shah Alam und seine Familie sind Arakan-Rohingya, die aus Myanmar flohen, sagte sein Sohn gegenüber Journalisten. Seit Ende 2016 sind Hunderttausende Rohingya aus dem vom Krieg zerrütteten Land geflohen. Das Militärregime im mehrheitlich buddhistischen Myanmar erlaubt den muslimischen Flüchtlingen keine Rückkehr. Gemäss einem 1982 in Myanmar erlassenen Gesetz sind die Rohingya staatenlos, ihr Besitz wurde beschlagnahmt oder zerstört. Die Rohingya gelten als die am meisten verfolgte Minderheit weltweit. Die Vereinten Nationen sprechen von einem andauernden Völkermord.

Vorwürfe gegen Shah Alam wegen Körperverletzung

Vor einem Jahr war Shah Alam nach einem Vorfall festgenommen worden, bei dem zwei Polizisten leicht verletzt wurden. Er wurde wegen Körperverletzung, Einbruch und Sachbeschädigung angeklagt. Laut Staatsanwalt Mike Keane hatte er zwei Metallstangen, als er auf die Beamten zuging. Fazal nannte die Festnahme ein Missverständnis wegen Sprach- und Kulturbarrieren; Shah Alam habe Schutz vor Schnee gesucht und könne ohne Gehstock nicht laufen. Am 9. Februar bekannte er sich schuldig wegen Hausfriedensbruchs und Waffenbesitzes und sollte im März verurteilt werden.

Die Familie konnte laut Fazal Kaution zahlen und wartete am Donnerstag auf seine Freilassung. Er hätte nicht an einem Ort abgesetzt werden dürfen, wo er niemanden kennt, sagte Feizal. «Er spricht kein Englisch.» Der Vorfall sei «ein vollständiges Versagen des Systems».

Die demokratische US-Senatorin Kirsten Gillibrand forderte in einem Brief an Bundesbeamte eine vollständige Aufklärung der Handlungen der Agenten.