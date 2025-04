Obama und Harris rufen zu mehr Widerstand gegen Trump auf

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama meldet sich nach der Trump-Wahl zurück. (Archivbild) Bild: Mamta Popat/Arizona Daily Star/AP/dpa

Ex-Präsident Obama und die ehemalige demokratische Präsidentschaftskandidatin Harris waren länger still. Nun melden sie sich zurück – mit einer klaren Botschaft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der frühere US-Präsident Barack Obama hat zum ersten Mal nach längerer Zeit öffentlich geredet.

Vor über 5000 Studenten rief er Bürger, Universitäten und die grossen Anwaltsfirmen dazu auf, nicht den Mut gegen die Einschüchterungsversuche der Regierung zu verlieren.

Es liege an den Menschen in den USA, das Problem zu lösen. Mehr anzeigen

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat nach Medienberichten dazu aufgerufen, sich gegen Einschüchterungsversuche der Regierung von Präsident Donald Trump zu stellen. Er betonte in der Rede vor Studenten laut CNN, dass es zum ersten Mal seit einer ganzen Weile öffentlich spreche. «Ich habe ein Weilchen zugeschaut.» Die Zeitung «Daily Sentinel» schrieb, Obama habe die Bürger in den USA, Universitäten und die grossen Anwaltsfirmen dazu aufgerufen, nicht den Mut zu verlieren.

Es liege an den Menschen in den USA, das Problem zu lösen. Es werde niemand zur Rettung kommen, zitierte ihn CNN. «Das wichtigste Amt in dieser Demokratie ist der Bürger», sagte Obama nach Angaben eines CNN-Reporters in der Rede vor über 5000 Studenten des Hamilton College im Bundesstaat New York. Videoaufnahmen waren bei der Veranstaltung nicht gestattet.

Man muss vielleicht auch Opfer bringen

Anwaltskanzleien sollten darauf vorbereitet sein, Aufträge zu verlieren, sagte Obama laut den Berichten. Trump hatte mehrere Anwaltsfirmen massiv unter Druck gesetzt, deren Juristen etwa an Prozessen oder Ermittlungen gegen ihn beteiligt waren.

Die Universitäten, denen die Regierung etwa wegen ihrer Diversitätsprogramme Mittel entzieht, sollten ihre Stiftungsgelder einsetzen oder Kosten einsparen, statt vor Trumps Forderungen zu kapitulieren. Obama sagte, er sei auch besorgt, dass die Regierung Universitäten bedrohe, die ihre Studenten nicht aufgeben wollten, die ihr Recht auf Redefreiheit wahrnehmen würden.

Kamala Harris: Mut ist ansteckend

Die ehemalige Vize-Präsidentin und demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris äusserte sich ebenfalls erstmals seit längerer Zeit zur Regierung. In einer Rede vor Frauen sagte sie, sie sei sich bewusst, dass Trumps Rückkehr ins Oval Office «ein grosses Gefühl der Angst» ausgelöst habe. Sie rief zu Mut auf. Es habe viele Dinge gegeben, von denen die Menschen gewusst hätten, dass es passieren würde, sagte Harris. «Ich bin nicht hier, um Euch zu sagen, dass ich es gesagt habe», sagte sie lachend.