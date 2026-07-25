Pipelines ans Rote Meer oder Mittelmeer: Die Blockade der Strasse von Hormus treibt Pläne der Golfstaaten voran, ihr Öl über Alternativrouten zu exportieren. Das aber kostet Zeit und Geld.

Handelsschiffe und Öltanker im Golf von Oman am 21. Juni 2026 vor der kurzzeitigen Waffenruhe zwischen Iran und den USA, die eine Wiedereröffnung der Strasse von Hormus möglich machte. Aktuell ist die Durchfahrt wieder blockiert.

Darum geht’s Der Iran-Krieg macht die Abhängigkeit des weltweiten Ölhandels von der Strasse von Hormus deutlich.

Die Golfstaaten bauen deshalb neue Pipelines zu Häfen am Roten Meer, am Golf von Oman und am Mittelmeer.

Die neuen Routen verringern das Risiko einer Blockade, bleiben aber teurer und anfällig für Angriffe Zusammenfassung erstellt mit

Rund 15 Millionen Barrel Öl, fast 2,4 Milliarden Liter, passierten vor dem Iran-Krieg jeden Tag die Strasse von Hormus. Mit der Blockade der Meerenge wird es knapp auf dem Weltmarkt, die Preise schnellen nach oben. Die Suche nach Alternativen läuft.

Der Krieg war ein Weckruf für die Ölproduzenten, ihre Abhängigkeit von einem einzigen Transitpunkt zu verringern. Länder rund um den Persischen Golf planen daher Investitionen in Milliardenhöhe für Pipelines, die ihnen Umleitungen zu Häfen am Roten Meer, in den Golf von Oman oder ans Mittelmeer ermöglichen. Mindestens sieben grosse Pipeline-Projekte sind laut Angaben von Regierungen, Ölkonzernen und Analysten im Bau, in der Planungsphase oder zumindest in der Diskussion.

Ans Rote Meer und den Golf von Oman

Die Blockade etwas abfedern kann eine Pipeline, die Saudi-Arabien bereits in den 1980er Jahren baute – damals aus Angst, Teheran könnte den Schiffsverkehr durch die Meerenge während des Iran-Irak-Kriegs behindern. Die Ost-West-Pipeline befördert Öl quer durch das Wüstenland von einer Anlage in Abkaik bis zum Roten Meer. Im Hafen von Janbu wird es auf Tanker verladen, die entweder Kurs auf den Suezkanal oder nach Süden zum Arabischen Meer nehmen.

Vor der Blockade ein vielbefahrenes Nadelöhr: Mitarbeiter von Hapag-Lloyd überwachen am Mittwoch, dem 15. April 2026, in Hamburg den Status von Frachtschiffen in der Strasse von Hormus auf einem Bildschirm. AP

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben zuletzt mehr Öl in den Hafen von Fudschaira am Golf von Oman geschickt, der etwa 145 Kilometer ausserhalb der Meerenge von Hormus liegt. Zusammen verfügten die beiden Pipelines laut US-Energieinformationsbehörde EIA vor Kriegsbeginn über eine freie Kapazität von etwa 3,5 bis 5,5 Millionen Barrel pro Tag. Jetzt sind sie nahezu ausgelastet.

Die staatliche Ölgesellschaft von Abu Dhabi, einem der sieben Emirate, treibt derweil den Bau einer 2,5 Milliarden Franken teuren, 300 Kilometer langen Pipeline nach Fudschaira voran, die parallel zu einer schon bestehenden verlaufen soll. Sie soll den Ölfluss in die Hafenstadt um mehr als 1,2 Millionen Barrel pro Tag steigern. Das bereits vor dem Krieg begonnene Projekt soll bis Anfang kommenden Jahres fertiggestellt sein.

Zu Mittelmeerhäfen in der Türkei und Syrien

Der Irak ist so stark von der Strasse von Hormus abhängig, dass er seine Produktion drosseln musste. Unter Druck forciert er nun Pläne, alternative Exportrouten für seine südlichen Ölfelder zu erschliessen. Dazu verfolgt die irakische Regierung, die rund 90 Prozent ihrer Einnahmen aus dem Ölverkauf bezieht, Pipeline-Projekte zusammen mit US-Unternehmen. Eines davon sieht eine Umleitung von einem Ölterminal in Basra zum Hafen von Ceyhan in der Türkei vor, mit einer Abzweigung zum syrischen Mittelmeerhafen Banijas.

Daneben laufen Gespräche mit Jordanien, um seit langem diskutierte Pläne für eine Pipeline von Basra nach Akaba voranzutreiben. Von dort könnte es über das Rote Meer weitertransportiert werden.

Insgesamt könnten mit den neuen Projekten zum Umgehen der Strasse von Hormus bis Ende kommenden Jahres zusätzlich 3,8 Millionen Barrel Öl pro Tag transportiert werden, wie die Investmentbank Goldman Sachs rechnet. Bis Ende 2028 könnten es 7,3 Millionen Barrel am Tag sein. Insgesamt könnten dann rund 60 Prozent der Vorkriegsexporte aus den Golfstaaten im Umfang von 23 Millionen Barrel pro Tag ohne die Strasse von Hormus auskommen.

Blockade-Risiko auch im Roten Meer

Die Ausweichrouten aber kosten Zeit und Geld. Pipelines vom Persischen Golf Richtung Mittelmeer bedeuten für asiatische Länder einen wesentlich längeren Lieferweg, zumal wenn der Transport dann um die Südspitze Afrikas erfolgt.

Doch auch die Route durch Saudi-Arabien und das Rote Meer ist nicht ohne Risiken. Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen riefen als Reaktion auf die saudische Blockade und einen Angriff auf den Flughafen von Sanaa eine Blockade gegen Schiffe mit Saudi-Bezug aus. Am Donnerstag bekannten sie sich zu Angriffen auf die beiden saudischen Tanker Encelia und Layla. Nach eigenen Angaben gerieten beide Schiffe in Brand.

Zudem sind die Pipelines vor Angriffen nicht gefeit. Die Huthi-Miliz zeigte dies vor einigen Jahren, als sie mit einer Drohnenattacke die saudische Ost-West-Pipeline lahmlegten.

Ein weiterer Knackpunkt: Ölpipelines sind kein Heilmittel bei Versorgungsengpässen von Flüssigerdgas (LNG), das per Schiff transportiert werden muss. Etwa ein Fünftel des weltweiten LNG kam vor dem Iran-Krieg durch die Strasse von Hormus, ein Grossteil davon aus Katar mit Ziel Asien.