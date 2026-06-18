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Raffinerie brennt Öltank fliegt wie Spielzeug in die Luft – Selenskyjs Angriff auf Moskau als Denkzettel für Putin

dpa

18.6.2026 - 17:43

Dach von Öltank fliegt wie Spielzeug in die Luft

Dach von Öltank fliegt wie Spielzeug in die Luft

Ukrainische Drohnen greifen am 18. Juni erneut die Moskau-Raffinerie an: Videos zeigen einen verheerenden Einschlag, der das Dach eines Öltanks mehere Meter hoch in die Luft schleudert.

18.06.2026

Der Kremlchef wird von einem Drohnenangriff brüskiert, während er internationale Gäste empfängt – nicht zum ersten Mal. Der ukrainische Präsident will Putin so an den Verhandlungstisch zwingen.

DPA

18.06.2026, 17:43

18.06.2026, 17:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Dach von Öltank hebt ab: Aufnahmen zeigen, wie heftig die heutige Drohnen-Attacke auf die Moskau-Raffinerie war.
  • Wolodymyr Selenskyj rechtfertigt den Angriff: Kiew will Wladimir Putin mit diesen Schlägen an den Verhandlungstisch zwingen.
  • Im Rahmen des Angriffs wurden offenbar auch Wohnhäuser im Umland von Moskau getroffen – angeblich 16 Verletzte.
Mehr anzeigen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen Grossangriff auf Moskau als Druckmittel für Verhandlungen über ein Kriegsende dargestellt.

Der umfassende Drohnen-Einsatz gegen die russische Hauptstadt sei Teil der Bemühungen, Kremlchef Wladimir Putin an den Verhandlungstisch zu zwingen, erklärte er heute. Die Zeit für ein Ende des Krieges sei gekommen. Russland müsse die notwendigen diplomatischen Schritte ergreifen.

Raffinerie steht in Flammen. Ukraine trifft Moskaus Treibstoffherz

Raffinerie steht in FlammenUkraine trifft Moskaus Treibstoffherz

«Dies ist eine vollkommen gerechtfertigte Reaktion auf russische Angriffe auf unsere Städte und Gemeinden», erklärte Selenskyj auf der Plattform X, «und ein weiteres wichtiges Resultat der Arbeit unserer Krieger gegen Einrichtungen, die Russlands Kriegsmaschinerie am Laufen halten.»

In einer Sprachnachricht an einen Gruppenchat mit Journalisten ergänzte er: «Wenn Putin diesen Krieg nicht beenden und ihn fortsetzen will, werden wir nicht still dasitzen – wir werden reagieren.»

Der ukrainische Aussenminister Andrij Sybiha schrieb ebenfalls auf X, eine der häufigsten Fragen, die sich die Einwohner Moskaus am heutigen Morgen stellten, sei: «Was ist da los?»

Das könne er beantworten: «Ihr Land hat einen Aggressionskrieg gegen unseres begonnen. Seit Jahren tötet es unsere Leute. Nun, da Sie wissen, was vor sich geht, fragen Sie Putin, wann er es zu beenden gedenkt.»

Schwarze Rauchschwaden über Moskau

Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin hatte zuvor einen Angriff auf eine der grössten Ölraffinerien des Landes am Stadtrand von Moskau bekanntgegeben.

Aufnahmen, die in russischen Medien veröffentlicht wurden, zeigten gewaltige Brände in der Anlage, die nur etwa 15 Kilometer vom Kreml entfernt liegt. Über der Stadt stiegen schwarze Rauchschwaden auf.

Raffinerie steht in Flammen: Ukraine trifft Moskaus Treibstoffherz

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Bei einem schweren ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau ist eine der wichtigsten Ölraffinerien der russischen Hauptstadt getroffen worden.

18.06.2026

Die Raffinerie am Moskauer Stadtrand war bereits vor zwei Tagen zum Ziel eines ukrainischen Angriffs geworden, nach dem die russischen Behörden jedoch erklärten, ein dabei entstandenes Feuer sei schnell gelöscht gewesen.

Drohnen treffen auch russische Wohnhäuser 

Das russische Verkehrsministerium teilte mit, Flüge von vier Moskauer Flughäfen seien ausgesetzt worden. Das Verteidigungsministerium sprach von 555 ukrainischen Drohnen, die über verschiedenen Regionen des Landes abgeschossen worden seien.

Fast 200 seien allein beim Anflug auf Moskau abgefangen worden. In der Stadt Schukowsky im Moskauer Umland schlug nach Angaben von Gouverneur Andrej Worobjow eine Drohne in ein Wohnhaus ein, das daraufhin evakuiert wurde.

Andernorts seien Drohnentrümmer auf Privathäuser, ein Auto, ein Fitnessstudio, eine nicht näher genannte Industrieanlage sowie ein grosses Einkaufszentrum gestürzt, dessen Dach in Brand geraten sei, sagte Worobjow. Es habe 16 Verletzte gegeben, darunter zwei Kinder.

Putin erneut während eines Gipfels brüskiert

Putin befand sich heute etwa 700 Kilometer östlich von Moskau in Kasan, wo er Vertreter des südostasiatischen Staatenbunds Asean empfing. Sein Berater Juri Uschakow sagte, der zweitägige Gipfel, der gestern begann, sei dafür gedacht, eine Ausweitung der «strategischen Partnerschaft» Russlands mit den Asean-Nationen auszuloten.

Putin made a rare public appearance among ordinary citizens during a visit to Kazan for the Russia-ASEAN summit, his first such encounter in nearly a year. Footage showed him accompanied by security personnel, including men in camouflage carrying special equipment.

[image or embed]

— The Moscow Times (@themoscowtimes.com) 17. Juni 2026 um 19:20

Anfang Juni hatte Kiew Putin bereits mit einem Angriff auf seine Heimatstadt St. Petersburg brüskiert, während er dort sein Internationales Wirtschaftsforum abhielt. Eine folgende Gesprächseinladung Selenskyjs in einem direkt an ihn adressierten Schreiben, das spöttische Anmerkungen mit Blick auf das Alter Putins enthielt, schlug der Kremlchef aus.

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Frischen Rückenwind dürfte Selenskyj durch den G7-Gipfel verspüren. Am Mittwoch gab er bekannt, dass sein Land dort wichtige Zusagen für weitere Unterstützung im Abwehrkampf gegen Russland erhalten habe.

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Der Gastgeber, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, sagte, der Gipfel sei für die Ukraine sehr wichtig gewesen. Auch die USA seien in Sachen Ukraine an Bord, das sei sehr wichtig.

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