Offenbar Leiche von in Sinkloch gefallener Frau entdeckt

In diesem Sinkloch soll die Frau verschwunden sein. Bild: Pennsylvania Police

Im US-Staat Pennsylvania wurde eine 64-jährige Frau vermisst. Sie soll in ein erst kürzlich entstandenes Sinkloch gefallen sein. Jetzt wurde sie offenbar tot aufgefunden.

dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im US-Staat Pennsylvania ist eine in ein Sinkloch gestürzte Frau offenbar tot aufgefunden worden.

Ermittler hätten mutmasslich die Leiche des Opfers entdeckt.

Die 64-Jährige war plötzlich verschwunden, als sie nach ihrer Katze suchte. Mehr anzeigen

Die im US-Staat Pennsylvania in ein Sinkloch gestürzte Frau ist offenbar tot aufgefunden worden. Ermittler hätten mutmasslich die Leiche des Opfers entdeckt, teilte der Gerichtsmediziner Sean Hribal am Freitag mit. Die 64-jährige Frau war zuletzt am Montag (Ortszeit) nahe dem Sinkloch oberhalb einer geschlossenen Kohlemine in Unity Township gesehen worden. Dort hatten Einsatzkräfte auf der Suche nach der Frau Ausgrabungen vorgenommen.

Die Frau war zuletzt am Montagabend (Ortszeit) nahe einem Restaurant etwa 800 Meter von ihrem Haus entfernt gesehen worden, als sie nach ihrer Katze Pepper suchte. Die Familie meldete die 64-Jährige gegen ein Uhr nachts am Dienstag als vermisst.

Die Suche nach der Frau konzentrierte sich auf ein Sinkloch, das womöglich erst vor kurzem im Dorf Marguerite entstanden war. Laut Polizei wurde das Auto der Frau etwa sechs Meter davon entfernt entdeckt. Die fünfjährige Enkelin der Frau hatte sich im Auto befunden, sie blieb unverletzt.

sda/tcar