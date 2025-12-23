  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Jetzt zittern sie um Weihnachtsgeschenke Auto gestohlen, Haus gerammt – drei Kinder liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Sven Ziegler

23.12.2025

Ein Bodycam-Video zeigt die Festsetzung von drei Kindern.
Ein Bodycam-Video zeigt die Festsetzung von drei Kindern.
Newburgh Heights Police Department

Eine Verfolgungsjagd im US-Bundesstaat Ohio endet mit einem Crash in ein Wohnhaus. Am Steuer sass ein Elfjähriger – gemeinsam mit zwei weiteren Minderjährigen.

,

DPA, Sven Ziegler

23.12.2025, 08:55

23.12.2025, 09:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Drei Kinder im Alter von acht, elf und zwölf Jahren stahlen in Ohio ein Auto und flüchteten vor der Polizei.
  • Die Verfolgungsjagd endete mit einem Unfall, bei dem ein Wohnhaus beschädigt wurde.
  • Nach der Festnahme zeigten sich die Kinder vor allem wegen Weihnachten besorgt.
Mehr anzeigen

Im US-Bundesstaat Ohio hat ein ungewöhnlicher Polizeieinsatz für Aufsehen gesorgt. Drei Jungen im Alter von acht, elf und zwölf Jahren sollen ein Auto gestohlen und sich anschliessend eine kurze Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben. Darüber berichtet der Sender Fox News.

Ausgelöst wurde der Einsatz am Samstagnachmittag, als ein automatisches Nummernschild-Erkennungssystem in der Ortschaft Newburgh Heights ein Fahrzeug meldete, das zuvor als gestohlen gemeldet worden war. Als Polizeibeamte den Wagen stoppen wollten, ergriff der Fahrer die Flucht.

Die Kinder rammten auf der Flucht vor der Polizei ein Haus.
Die Kinder rammten auf der Flucht vor der Polizei ein Haus.
Newburgh Heights Police Department

Die Fahrt endete wenig später abrupt: Das Auto prallte gegen ein Wohnhaus. Nach dem Unfall verliessen die drei Insassen das Fahrzeug und versuchten, zu Fuss zu fliehen. Die Polizei konnte die Kinder jedoch rasch stellen. Am Haus entstand laut Polizei nur geringer Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Kinder zittern um ihre Weihnachtsgeschenke

Auf Aufnahmen von Bodycams der Polizei ist zu sehen, wie die Kinder sichtlich verängstigt den Anweisungen der Beamten folgen. Einer der Jungen soll mehrfach um Entschuldigung gebeten und gefragt haben, ob seine Mutter informiert werden könne. Ein anderer fragte laut Polizei, ob sie nun ins Gefängnis müssten.

Ein Beamter reagierte hörbar fassungslos auf das Alter der Verdächtigen. «Du bist zwölf Jahre alt – und stiehlst Autos», ist auf dem Video zu hören.

Bei den anschliessenden Befragungen erklärten die Kinder laut Polizeibericht, sie hätten das Auto entdeckt, als sie auf dem Weg zu einem Geschäft gewesen seien. Einer von ihnen habe ausgesagt, «etwas sei über ihn gekommen», er habe den Wagen nehmen müssen und sich nicht mehr kontrollieren können.

Zudem gaben die Jungen an, sie hätten gelernt, wie man Autos stiehlt, indem sie Videos auf YouTube angeschaut hätten.

Nach der Festnahme machten sich die Kinder laut Polizei vor allem Sorgen um Weihnachten. Alle drei hätten erklärt, sie wüssten, dass ihr Verhalten falsch gewesen sei. Gleichzeitig hätten sie befürchtet, der Vorfall könnte Auswirkungen darauf haben, ob der Weihnachtsmann noch Geschenke bringe. 

Die drei Minderjährigen wurden schliesslich ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten übergeben. Weitere Angaben zu möglichen rechtlichen Konsequenzen machte die Polizei zunächst nicht.

Mehr internationale News

Konjunktur. Analysten vorsichtig optimistisch für den Start ins 2026

KonjunkturAnalysten vorsichtig optimistisch für den Start ins 2026

Israel. Weihnachten nach Gaza-Krieg: Hoffnungsbotschaft trotz Sorge

IsraelWeihnachten nach Gaza-Krieg: Hoffnungsbotschaft trotz Sorge

Video im Netz aufgetaucht. Offene Revolte bei US-Sender nach Rückzug von Trump-kritischem Beitrag

Video im Netz aufgetauchtOffene Revolte bei US-Sender nach Rückzug von Trump-kritischem Beitrag

Meistgelesen

Offene Revolte bei US-Sender nach Rückzug von Trump-kritischem Beitrag
26 Neuerungen im Jahr 2026, die du jetzt kennen musst
Was Trumps Wirtschaftskurs und seine Zölle in den USA bewirkt haben
Ski-Star schimpft über nicht Weltcup-würdigen Slalom in Alta Badia
Schwerer Fehler bei Epstein-Akten sorgt für neue Aufruhr