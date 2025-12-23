Ein Bodycam-Video zeigt die Festsetzung von drei Kindern. Newburgh Heights Police Department

Eine Verfolgungsjagd im US-Bundesstaat Ohio endet mit einem Crash in ein Wohnhaus. Am Steuer sass ein Elfjähriger – gemeinsam mit zwei weiteren Minderjährigen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Drei Kinder im Alter von acht, elf und zwölf Jahren stahlen in Ohio ein Auto und flüchteten vor der Polizei.

Die Verfolgungsjagd endete mit einem Unfall, bei dem ein Wohnhaus beschädigt wurde.

Nach der Festnahme zeigten sich die Kinder vor allem wegen Weihnachten besorgt. Mehr anzeigen

Im US-Bundesstaat Ohio hat ein ungewöhnlicher Polizeieinsatz für Aufsehen gesorgt. Drei Jungen im Alter von acht, elf und zwölf Jahren sollen ein Auto gestohlen und sich anschliessend eine kurze Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben. Darüber berichtet der Sender Fox News.

Ausgelöst wurde der Einsatz am Samstagnachmittag, als ein automatisches Nummernschild-Erkennungssystem in der Ortschaft Newburgh Heights ein Fahrzeug meldete, das zuvor als gestohlen gemeldet worden war. Als Polizeibeamte den Wagen stoppen wollten, ergriff der Fahrer die Flucht.

Die Kinder rammten auf der Flucht vor der Polizei ein Haus. Newburgh Heights Police Department

Die Fahrt endete wenig später abrupt: Das Auto prallte gegen ein Wohnhaus. Nach dem Unfall verliessen die drei Insassen das Fahrzeug und versuchten, zu Fuss zu fliehen. Die Polizei konnte die Kinder jedoch rasch stellen. Am Haus entstand laut Polizei nur geringer Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Kinder zittern um ihre Weihnachtsgeschenke

Auf Aufnahmen von Bodycams der Polizei ist zu sehen, wie die Kinder sichtlich verängstigt den Anweisungen der Beamten folgen. Einer der Jungen soll mehrfach um Entschuldigung gebeten und gefragt haben, ob seine Mutter informiert werden könne. Ein anderer fragte laut Polizei, ob sie nun ins Gefängnis müssten.

Ein Beamter reagierte hörbar fassungslos auf das Alter der Verdächtigen. «Du bist zwölf Jahre alt – und stiehlst Autos», ist auf dem Video zu hören.

Bei den anschliessenden Befragungen erklärten die Kinder laut Polizeibericht, sie hätten das Auto entdeckt, als sie auf dem Weg zu einem Geschäft gewesen seien. Einer von ihnen habe ausgesagt, «etwas sei über ihn gekommen», er habe den Wagen nehmen müssen und sich nicht mehr kontrollieren können.

Zudem gaben die Jungen an, sie hätten gelernt, wie man Autos stiehlt, indem sie Videos auf YouTube angeschaut hätten.

Nach der Festnahme machten sich die Kinder laut Polizei vor allem Sorgen um Weihnachten. Alle drei hätten erklärt, sie wüssten, dass ihr Verhalten falsch gewesen sei. Gleichzeitig hätten sie befürchtet, der Vorfall könnte Auswirkungen darauf haben, ob der Weihnachtsmann noch Geschenke bringe.

Die drei Minderjährigen wurden schliesslich ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten übergeben. Weitere Angaben zu möglichen rechtlichen Konsequenzen machte die Polizei zunächst nicht.