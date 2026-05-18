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Im gleichen Geschäft Lotto-Glückspilz räumt zweimal in einem Monat den Jackpot ab

Sven Ziegler

18.5.2026

Zweimal in einem Monat räumte der Mann einen grossen Rubellos-Gewinn ab.
Zweimal in einem Monat räumte der Mann einen grossen Rubellos-Gewinn ab.
Ohio Lottery

Ein Mann aus dem US-Bundesstaat Ohio hat innerhalb weniger Wochen gleich zweimal im selben Geschäft im Lotto gewonnen. Seine Gewinne will er nun in die Renovation seines Hauses investieren.

Sven Ziegler

18.05.2026, 15:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Mann aus Ohio gewann innerhalb eines Monats zweimal mit Rubbellosen.
  • Beide Tickets kaufte er an derselben Tankstelle.
  • Insgesamt gewann er 15'000 Dollar und will damit sein Dach erneuern.
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Ein Mann aus dem US-Bundesstaat Ohio hat innerhalb weniger Wochen gleich zweimal im Lotto gewonnen. Wie die Ohio Lottery mitteilte, gewann der Spieler zunächst 5000 Dollar – und kurz darauf nochmals 10'000 Dollar.

Der Mann aus der Stadt Brunswick wurde von den Behörden lediglich als Richard identifiziert. Beide Gewinne erzielte er mit sogenannten Rubbellosen, die er im selben Geschäft kaufte: an einer Valero-Tankstelle in Brunswick.

Der erste Gewinn gelang ihm am 28. März mit einem «Ultimate $5,000,000»-Los. Weniger als einen Monat später schlug das Glück erneut zu: Am 24. April gewann Richard weitere 10'000 Dollar mit einem «Billion»-Rubbellos.

Insgesamt kassierte der Mann damit innerhalb kurzer Zeit 15'000 Dollar. Laut der Ohio Lottery weiss Richard bereits genau, wofür er das Geld einsetzen will: Er möchte das Dach seines Hauses ersetzen lassen.

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