Bedienung verrät Wer sich den Kaviar für 1775 Euro auf dem Oktoberfest wirklich gönnt

Sven Ziegler

30.9.2025

Auf dem Oktoberfest wird auch dieses Jahr wieder gefeiert. 
Auf dem Oktoberfest wird auch dieses Jahr wieder gefeiert. 
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Auf der Wiesn gilt er als teuerstes Gericht: 500 Gramm Kaviar für 1775 Euro in der Käfer Wiesn-Schänke. Doch wer bestellt solch ein Luxusmenü? Bedienungen im Festzelt geben Einblicke.

Sven Ziegler

30.09.2025, 09:25

30.09.2025, 09:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Käfer Wiesn-Schänke kostet eine Dose Kaviar 1775 Euro – das teuerste Wiesn-Gericht.
  • Laut Bedienungen bestellen vor allem wohlhabende Gäste, weniger die grossen Promis.
  • Der Preis für den Kaviar wurde in diesem Jahr um 100 Euro erhöht.
Mehr anzeigen

Es ist das wohl exklusivste Gericht des Oktoberfests: der «Käfer Impérial Kaviar». Für eine 500-Gramm-Dose mit kleinen Blinis, Kartoffelschnee und Sauerrahm zahlen Gäste stolze 1775 Euro. Auch kleinere Portionen stehen auf der Karte – 250 Gramm kosten 855 Euro, eine Kostprobe von 15 Gramm immerhin 57,50 Euro.

Wer gibt so viel Geld in der Käfer Wiesn-Schänke aus? Laut Bedienungen nicht die Gäste im Biergarten. Bestellt werde der Luxus trotzdem «immer wieder», wie eine Kellnerin gegenüber Focus Online berichtet. Besonders Prominente hielten sich dabei eher zurück: «Sie wollen damit nicht gesehen werden», sagt sie.

Preis wurde dieses Jahr erhöht

Anders sei es bei sogenannten «Malle-Promis», die im Zelt auffallen wollten und gezielt «auf die Kacke hauen». Der Grossteil der Bestellungen komme aber von wohlhabenden, unbekannten Gästen, die sich das leisten könnten.

«Sie bestellen die Döschen zum Fischbrett oder auch mal eine Kaviartorte», so eine andere Bedienung. Russische Oligarchen seien nicht darunter – «dafür haben wir das Hendl».

Der Preis wurde in diesem Jahr erneut erhöht: 2024 kostete der Kaviar noch 1650 Euro. Damit ist er das teuerste Gericht der Wiesn – noch vor dem 229-Euro-Steak.

Abseits des Oktoberfests ist der Kaviar zwar ebenfalls kostspielig, aber günstiger: Im Online-Shop von Feinkost Käfer liegt der Kilopreis bei rund 1600 Euro – eine halbe Kilo-Dose kostet dort 800 Euro.

