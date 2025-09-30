Es ist das wohl exklusivste Gericht des Oktoberfests: der «Käfer Impérial Kaviar». Für eine 500-Gramm-Dose mit kleinen Blinis, Kartoffelschnee und Sauerrahm zahlen Gäste stolze 1775 Euro. Auch kleinere Portionen stehen auf der Karte – 250 Gramm kosten 855 Euro, eine Kostprobe von 15 Gramm immerhin 57,50 Euro.
Wer gibt so viel Geld in der Käfer Wiesn-Schänke aus? Laut Bedienungen nicht die Gäste im Biergarten. Bestellt werde der Luxus trotzdem «immer wieder», wie eine Kellnerin gegenüber Focus Online berichtet. Besonders Prominente hielten sich dabei eher zurück: «Sie wollen damit nicht gesehen werden», sagt sie.
Preis wurde dieses Jahr erhöht
Anders sei es bei sogenannten «Malle-Promis», die im Zelt auffallen wollten und gezielt «auf die Kacke hauen». Der Grossteil der Bestellungen komme aber von wohlhabenden, unbekannten Gästen, die sich das leisten könnten.
«Sie bestellen die Döschen zum Fischbrett oder auch mal eine Kaviartorte», so eine andere Bedienung. Russische Oligarchen seien nicht darunter – «dafür haben wir das Hendl».
Der Preis wurde in diesem Jahr erneut erhöht: 2024 kostete der Kaviar noch 1650 Euro. Damit ist er das teuerste Gericht der Wiesn – noch vor dem 229-Euro-Steak.
Abseits des Oktoberfests ist der Kaviar zwar ebenfalls kostspielig, aber günstiger: Im Online-Shop von Feinkost Käfer liegt der Kilopreis bei rund 1600 Euro – eine halbe Kilo-Dose kostet dort 800 Euro.