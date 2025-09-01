  1. Privatkunden
Preis-Schock auf der Wiesn Oktoberfest bietet Steak für 229 Euro an

Sven Ziegler

1.9.2025

Am Oktoberfest wird es dieses Jahr richtig teuer. (Symbolbild)
Am Oktoberfest wird es dieses Jahr richtig teuer. (Symbolbild)
Felix Hörhager/dpa

Auf dem Münchner Oktoberfest 2025 werden die Preise zur Geduldsprobe für Besucher. Ein Luxus-Steak im Bräurosl-Festzelt kostet bis zu 229 Euro – auch Bier, Wasser und Hendl sind so teuer wie nie zuvor.

Redaktion blue News

01.09.2025, 12:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Bräurosl-Zelt kostet ein 1,3-Kilo-Tomahawk-Steak mit Trüffel-Béarnaise 229 Euro.
  • Die Mass Bier liegt zwischen 14,50 und 15,80 Euro – vor sechs Jahren waren es noch rund 11 Euro.
  • Auch beim Hendl haben sich die Preise seit 2019 fast verdoppelt.
Mehr anzeigen

Das Oktoberfest in München ist bekannt für steigende Preise – doch in diesem Jahr werden selbst erfahrene Wiesn-Gänger überrascht. Wie Bild berichtet, steht im Bräurosl-Festzelt das teuerste Gericht in der Geschichte der Wiesn auf der Karte: ein 1,3 Kilogramm schweres Tomahawk-Steak am Knochen. In der Basis-Version kostet es 179 Euro, die Deluxe-Variante mit schwarzem Trüffel und Trüffel-Béarnaise schlägt mit satten 229 Euro zu Buche.

Wirtin Franziska Kohlpaintner verteidigt den Preis. «Im Restaurant sind die Preise ähnlich. Zudem ist es ein besonderes kulinarisches Erlebnis», sagte sie gegenüber der Zeitung. Das Steak sei seit vier Jahren im Angebot und werde von den Gästen gut angenommen. Oft löse eine Bestellung sogar einen Domino-Effekt im Festzelt aus.

Auch Bier wird teurer

Doch nicht nur Feinschmecker müssen tief ins Portemonnaie greifen. Die Mass Bier kostet in diesem Jahr zwischen 14,50 und 15,80 Euro – 2024 waren es noch maximal 15,30 Euro. Vor sechs Jahren lag der Preis bei 10,80 bis 11,80 Euro, was einem Anstieg von rund 40 Prozent entspricht. Selbst Wasser ist inzwischen teurer als mancher Liter Bier: Im Weinzelt werden für einen Liter Tafelwasser 15,33 Euro verlangt.

Auch beim klassischen Wiesn-Essen gibt es Preissprünge. Ein halbes Hendl kostet 2025 je nach Zelt zwischen 17,20 und 25,50 Euro. Zum Vergleich: 2019 lag der günstigste Preis bei 12,40 Euro. Familien mit Kindern müssen ebenfalls tiefer in die Tasche greifen – kleine Portionen wie Backhendl oder Käsespätzle kosten 16 bis 20 Euro.

Bunte Vorfreude auf das Oktoberfest

Bunte Vorfreude auf das Oktoberfest

Am 20. September fällt der Startschuss für das grösste Volksfest der Welt. Gut drei Wochen vorher wurde in München der offizielle Wiesn-Krug vorgestellt. Ein Diskussionsthema wie jedes Jahr: der Bierpreis.

28.08.2025

