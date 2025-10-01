In einem Münchner Wohngebiet kam es zu einem Grossbrand mit Explosionen. KEYSTONE

Nach einem Brand mit Explosionen und dem Fund von Sprengfallen in München ermittelt die Polizei – auch ein Zusammenhang mit dem Oktoberfest wird geprüft. Das Festgelände bleibt bis 17 Uhr gesperrt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem Münchner Wohngebiet kam es zu einem Grossbrand mit Explosionen, bei dem Sprengfallen entdeckt wurden und ein Mensch ums Leben kam.

Die Polizei prüft mögliche Verbindungen zum Oktoberfest und hielt das Festgelände auf der Theresienwiese vorerst geschlossen.

Das betroffene Viertel wurde weiträumig evakuiert, während Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Mehr anzeigen

Nach einem Feuer und dem Fund von Sprengfallen in einem Haus im Norden von München prüft die Polizei Zusammenhänge mit dem Oktoberfest. Das Volksfest bleibt zunächst bis 17 Uhr geschlossen

Gegen das Oktoberfest gibt es eine «verifizierte Sprengstoffdrohung». Das gab Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in der Vollversammlung im Stadtrat am Mittwochmorgen bekannt. «Wir können das Risiko nicht eingehen, das Oktoberfest zu eröffnen», sagt er. Das Festgelände bleibe auf jeden Fall bis mindestens 17 Uhr gesperrt. Die Sperrung stehe im Zusammenhang mit der Explosion heute Vormittag in der Lerchenau. Es gebe «einen Brief von dem Täter von heute früh», so Reiter.

Das Festgelände wird derzeit durchsucht, wie die Münchner Polizei auf X bekanntgab. Auch Mitarbeitende der Wiesn sind aufgefordert, das Areal zu verlassen.

5. Lageupdate



In den zufahrtsbeschränkten Bereichen um das Festgelände finden derzeit Absuchmaßnahmen statt.



Auf der Wiesn arbeitende Personen werden aufgefordert, das Festgelände zu verlassen. Ihnen steht ein zugewiesener Bereich zur Verfügung. Weitere Schutzmaßnahmen folgen. https://t.co/lZpvrHUCDx — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 1, 2025

«Mögliche Zusammenhänge mit anderen Orten in München werden geprüft, darunter auch die Theresienwiese», teilte die Polizei auf X mit. «Aus diesem Grund verzögert sich die Öffnung des Festgeländes.»

Zuvor hatten ein Feuer und Explosionsgeräusche einen Grosseinsatz ausgelöst. In einem Münchner Wohngebiet wurde ein völlig ausgebrannter Transporter gefunden - und ein sterbender Mensch an einem nahen See.

Um 4.41 Uhr war ein Notruf eingegangen, Anwohner im Stadtteil Lerchenau im Norden der Hauptstadt des süddeutschen Bundeslandes Bayern hörten explosionsartige Geräusche oder Schüsse und sahen die Flammen.

Der oder die Verletzte starb nach Polizeiangaben am Vormittag. Auf X schrieb die Polizei, dass die verletzte Person mit den Geschehnissen um das brennende Haus im Zusammenhang stehen könnte. In dem Haus, das nach ersten Erkenntnissen vorsätzlich in Brand gesteckt wurde, wurden den Angaben zufolge Sprengfallen gefunden.

«Dann hat's gebrannt»

«Gegen circa fünf Uhr aufgewacht, weil es ein paar Mal gescheppert hat», sagte ein Anwohner. «Aufgestanden, nachgeschaut, und dann hat's gebrannt.» Eine weitere Anwohnerin berichtete von einer beissenden Rauchwolke, der Brandgeruch war weithin wahrnehmbar. Noch Stunden später war der Rauch aus der Ferne zu sehen.

«Es wird alles evakuiert, die ganze Strasse», sagte eine Frau. Die Polizei sperrte den Bereich grossräumig ab, der Verkehr staute sich. Einem Bericht der «Bild» zufolge soll ein Mann Sprengsätze in seinem Elternhaus gelegt haben und sich anschliessend das Leben genommen haben, doch offiziell bestätigt wurde das nicht.

Sperrzone um das brennende Gebäude

Schwer bewaffnete Einsatzkräfte waren in dem normalerweise sehr ruhigen Viertel am Rande Münchens unterwegs. Die Polizei ordnete einen Evakuierungsradius von 200 Metern rund um das brennende Gebäude an, der von den Anwohnern geräumt werden sollte. Auch eine Mittelschule wurde gesperrt. Die Feuerwehr war nach Angaben eines Sprechers mit etwa 100 Mann vor Ort.

Der oder die Tote wurde am Lerchenauer See gefunden, im Herbst ein beliebtes Ziel für Spaziergänger. Der See ist zu Fuss gut zehn bis fünfzehn Minuten von dem brennenden Haus entfernt. Zunächst war nicht bekannt, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. Auch die Art der Verletzungen war ungewiss.

Anonymer Beitrag behauptet Antifa-Verantwortung

Nun prüft die Polizei laut eigenen Angaben zufolge auch einen Zusammenhang mit der Antifa. Auf der Website indymedia.org wurde am frühen Morgen ein Text gepostet mit dem Titel «Antifa heisst Angriff».

Darin hiess es: «In den frühen Morgenstunden haben wir im Münchner Norden einige Luxuskarren abgefackelt und Hausbesuche abgestattet. Zudem ging für einen Fascho sein Morgenspaziergang nicht besonders gut aus.»

Der Hinweis muss mit Vorsicht genommen werden: Prinzipiell kann jeder und jede Beiträge auf Indymedia.org veröffentliche. Eine redaktionelle Prüfung findet nicht statt. Der ursprüngliche Artikel war kurz vor dem Mittag nicht mehr erreichbar, die Website zeigte stattdessen die Fehlermeldung «Zugriff verweigert» an.