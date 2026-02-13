  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Genitalien entfernt Olympia-Trailer mit Da Vinci löst politischen Shitstorm aus

Carlotta Henggeler

13.2.2026

Die Zeichnung von Leonardo Da Vinci vom vitruvianischen Mann gilt als eines seiner bekanntesten Werke. Es wurde auch für den Olympia-Trailer von Rai verwendet, aber nur verstümmelt gezeigt. 
Die Zeichnung von Leonardo Da Vinci vom vitruvianischen Mann gilt als eines seiner bekanntesten Werke. Es wurde auch für den Olympia-Trailer von Rai verwendet, aber nur verstümmelt gezeigt. 
Bild: IMAGO/peopleimages.com

Im Vorspann der Olympia-Übertragung des italienischen Staatsfernsehens ist Leonardos berühmter «Vitruvianischer Mensch» zu sehen – allerdings zensiert: Der Genitalbereich wurde digital entfernt. In Italien sorgt das für heftige Diskussionen. Die Opposition reagiert empört, die Rai versucht zu beschwichtigen.

Carlotta Henggeler

13.02.2026, 21:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Olympia-Vorspann des italienischen Staatsfernsehens Rai wurde Leonardo da Vincis «Vitruvianischer Mensch» digital zensiert, indem der Genitalbereich entfernt wurde.
  • Die Retusche löste in Italien eine politische Debatte aus, wobei Oppositionsparteien die Änderung als rückständige Zensur kritisierten und eine parlamentarische Anfrage stellten.
  • Rai weist die Verantwortung zurück und erklärt, das Grafikmaterial stamme vom IOC-Dienst Olympic Broadcasting Services und müsse unverändert übernommen werden.
Mehr anzeigen

In Italien rückt ein berühmtes Werk von Leonardo da Vinci wieder in den Fokus: der «Vitruvianische Mensch». Die um 1490 entstandene Skizze zeigt die idealen Proportionen des menschlichen Körpers nach den Lehren des römischen Architekten Vitruv – und steht sinnbildlich für die Verbindung von Kunst, Wissenschaft und Renaissance-Humanismus.

Aktuell sorgt das Meisterwerk jedoch aus einem anderen Grund für Schlagzeilen: Im Vorspann zu den Olympia-Liveübertragungen des Staatssenders Rai ist die Zeichnung zu sehen – allerdings nicht ganz originalgetreu. Der Genitalbereich wurde digital wegretuschiert. Das löst in Italien eine hitzige Debatte aus.

Was viele in der stolzen Kulturnation erzürnt, wird nun zum Politikum. Die grösste Oppositionspartei Partito Democratico (PD) hat eine parlamentarische Anfrage an Kulturminister Alessandro Giuli eingereicht. Sie will wissen, ob die Nutzung des Werks genehmigt war – und ob Änderungen am Original überhaupt zulässig sind. Auch die Fünf-Sterne-Bewegung schiesst scharf: Es handle sich um die «rückständigste Wohnzimmerzensur», weil die Rai-Spitze offenbar fürchte, «ein Penis könne Anstoss erregen».

Verschiedene italienische Medien haben darüber berichtet. So titelt «Il corriere della sera» etwa: Was ist mit den Genitalien des vitruvianischen Menschen im TV-Vorspann der Olympischen Spiele passiert? (auf Italienisch: «Che fine hanno fatto i genitali dell'Uomo Vitruviano nella sigla tv delle Olimpiadi?»).

Rai kann Aufregung nicht verstehen

Der Sender weist die Vorwürfe zurück. In einer Mitteilung spricht die Rai von einer «an den Haaren herbeigezogenen Kontroverse». Vorspann und Grafikpaket stammten von Olympic Broadcasting Services, dem offiziellen Produktionsdienst des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Diese Inhalte müssten von allen Sendern unverändert übernommen werden – Rai könne daran «in keinster Weise» etwas ändern.

Als möglicher Grund für die Retusche gelten die IOC-Richtlinien, die «explizit sexuelle Inhalte» untersagen. Allerdings ist kein Sender verpflichtet, den Clip von Olympic Broadcasting Services tatsächlich zu verwenden.

Mehr Videos aus dem Ressort

Maite Nadig verschenkte ihre Olympia-Medaille einem unbekannten Deutschen

Maite Nadig verschenkte ihre Olympia-Medaille einem unbekannten Deutschen

26.01.2026

Meistgelesen

Russische Soldaten verkaufen eigenen Standort an ukrainische Hacker
Nathan MacKinnon macht mit dem 5:1 den Sack zu
Eine letzte Show der Patrouille Suisse – doch Vorarlberg stellt sich quer
Gouverneur Newsom: «Donald Trump ist vorübergehend»
Zwei Monate ausziehen, danach bis zu 850 Franken höhere Miete

Mehr zum Thema

«Mein Traum wurde mir genommen». In nur einer einzigen Olympia-Disziplin dürfen keine Frauen antreten – warum?

«Mein Traum wurde mir genommen»In nur einer einzigen Olympia-Disziplin dürfen keine Frauen antreten – warum?

Auferstehung der «Tigerin». Sonja Nef staunt über Brignones Olympia-Wunder: «Nicht menschlich»

Auferstehung der «Tigerin»Sonja Nef staunt über Brignones Olympia-Wunder: «Nicht menschlich»

Stimmen zum Auftaktspiel. Timo Meier lobt Nati-Goalie Genoni: «Leo war da für uns»

Stimmen zum AuftaktspielTimo Meier lobt Nati-Goalie Genoni: «Leo war da für uns»

Mehr aus dem Ressort

Ticker. Nathan MacKinnon macht mit dem 5:1 den Sack zu

TickerNathan MacKinnon macht mit dem 5:1 den Sack zu

Alpin-Direktor bei Swiss-Ski. Hans Flatscher: «Mache mir keine Sorgen, dass Franjo abheben könnte»

Alpin-Direktor bei Swiss-SkiHans Flatscher: «Mache mir keine Sorgen, dass Franjo abheben könnte»

Legendäre Olympia-Momente. «Cool Runnings» – die Bobfahrer aus der Karibik

Legendäre Olympia-Momente«Cool Runnings» – die Bobfahrer aus der Karibik