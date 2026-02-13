Die Zeichnung von Leonardo Da Vinci vom vitruvianischen Mann gilt als eines seiner bekanntesten Werke. Es wurde auch für den Olympia-Trailer von Rai verwendet, aber nur verstümmelt gezeigt. Bild: IMAGO/peopleimages.com

Im Vorspann der Olympia-Übertragung des italienischen Staatsfernsehens ist Leonardos berühmter «Vitruvianischer Mensch» zu sehen – allerdings zensiert: Der Genitalbereich wurde digital entfernt. In Italien sorgt das für heftige Diskussionen. Die Opposition reagiert empört, die Rai versucht zu beschwichtigen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Olympia-Vorspann des italienischen Staatsfernsehens Rai wurde Leonardo da Vincis «Vitruvianischer Mensch» digital zensiert, indem der Genitalbereich entfernt wurde.

Die Retusche löste in Italien eine politische Debatte aus, wobei Oppositionsparteien die Änderung als rückständige Zensur kritisierten und eine parlamentarische Anfrage stellten.

Rai weist die Verantwortung zurück und erklärt, das Grafikmaterial stamme vom IOC-Dienst Olympic Broadcasting Services und müsse unverändert übernommen werden. Mehr anzeigen

In Italien rückt ein berühmtes Werk von Leonardo da Vinci wieder in den Fokus: der «Vitruvianische Mensch». Die um 1490 entstandene Skizze zeigt die idealen Proportionen des menschlichen Körpers nach den Lehren des römischen Architekten Vitruv – und steht sinnbildlich für die Verbindung von Kunst, Wissenschaft und Renaissance-Humanismus.

Aktuell sorgt das Meisterwerk jedoch aus einem anderen Grund für Schlagzeilen: Im Vorspann zu den Olympia-Liveübertragungen des Staatssenders Rai ist die Zeichnung zu sehen – allerdings nicht ganz originalgetreu. Der Genitalbereich wurde digital wegretuschiert. Das löst in Italien eine hitzige Debatte aus.

Was viele in der stolzen Kulturnation erzürnt, wird nun zum Politikum. Die grösste Oppositionspartei Partito Democratico (PD) hat eine parlamentarische Anfrage an Kulturminister Alessandro Giuli eingereicht. Sie will wissen, ob die Nutzung des Werks genehmigt war – und ob Änderungen am Original überhaupt zulässig sind. Auch die Fünf-Sterne-Bewegung schiesst scharf: Es handle sich um die «rückständigste Wohnzimmerzensur», weil die Rai-Spitze offenbar fürchte, «ein Penis könne Anstoss erregen».

Verschiedene italienische Medien haben darüber berichtet. So titelt «Il corriere della sera» etwa: Was ist mit den Genitalien des vitruvianischen Menschen im TV-Vorspann der Olympischen Spiele passiert? (auf Italienisch: «Che fine hanno fatto i genitali dell'Uomo Vitruviano nella sigla tv delle Olimpiadi?»).

Rai kann Aufregung nicht verstehen

Der Sender weist die Vorwürfe zurück. In einer Mitteilung spricht die Rai von einer «an den Haaren herbeigezogenen Kontroverse». Vorspann und Grafikpaket stammten von Olympic Broadcasting Services, dem offiziellen Produktionsdienst des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Diese Inhalte müssten von allen Sendern unverändert übernommen werden – Rai könne daran «in keinster Weise» etwas ändern.

Als möglicher Grund für die Retusche gelten die IOC-Richtlinien, die «explizit sexuelle Inhalte» untersagen. Allerdings ist kein Sender verpflichtet, den Clip von Olympic Broadcasting Services tatsächlich zu verwenden.

