Während eines Streits im Pool versuchte ein Mann seine Schwiegertochter zu ertränken. Seine 9-jährige Enkelin griff ein und rettete somit ihre Mutter.

Redaktion blue News Lea Oetiker

Letzten Sonntag wurde der 62-jährige Mark G. während einer Florida-Reise festgenommen. Grund dafür: Er versuchte, seine Schwiegertochter zu ertränken, wie «CNN» berichtet.

Die beiden stritten sich im Pool über seine Enkelkinder, so die Polizei des Bezirks Polk County. «G. wird vorgeworfen, den Kopf des Opfers mehrfach unter Wasser gedrückt und gehalten zu haben, wodurch sie am Atmen gehindert wurde», erklärt das Sheriffbüro. «Die 9-jährige Tochter des Opfers sprang in den Pool, um G. davon abzuhalten, ihre Mutter zu ertränken», heisst es weiter.

Der Engländer hörte erst auf, als zwei Schwestern aus einem benachbarten Ferienhaus den Streitenden mitteilen, dass sie die Polizei alarmiert hätten, sagt die Schwiegertochter später aus.

Mark G. wurde nach dem Vorfall verhaftet und wegen versuchten Mordes angeklagt, so die Polizei.

Sheriff Grady Judd freut sich darüber, dass Polk County Besucher aus aller Welt anzieht. Zugleich erwartet er von ihnen, dass sie sich während ihres Urlaubs anständig verhalten – genauso, wie er es auch von den langjährigen Einwohnern verlangt. «Da Herr G. seine Wut nicht kontrollieren konnte, wird er möglicherweise viel mehr Zeit in Florida verbringen, als er angenommen hatte», so der Sheriff weiter.