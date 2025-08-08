  1. Privatkunden
Ferien-Reise eskaliert Opa will Schwiegertochter im Pool ertränken – 9-Jährige geht dazwischen

Lea Oetiker

8.8.2025

Ein Mann und seine Schwiegertochter stritten sich im Pool, dabei versuchte er sie zu ertränken.
Ein Mann und seine Schwiegertochter stritten sich im Pool, dabei versuchte er sie zu ertränken.
IMAGO/CHROMORANGE

Während eines Streits im Pool versuchte ein Mann seine Schwiegertochter zu ertränken. Seine 9-jährige Enkelin griff ein und rettete somit ihre Mutter.

Redaktion blue News

08.08.2025, 12:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Letzten Sonntag wurde der 62-jährige Mark G. in Florida festgenommen, weil er versuchte, seine Schwiegertochter im Pool zu ertränken.
  • Die 9-jährige Tochter der Frau griff ein, und Nachbarinnen alarmierten die Polizei, wodurch die Tat gestoppt wurde.
  • Mark G. wird wegen versuchten Mordes angeklagt.
Mehr anzeigen

Letzten Sonntag wurde der 62-jährige Mark G. während einer Florida-Reise festgenommen. Grund dafür: Er versuchte, seine Schwiegertochter zu ertränken, wie «CNN» berichtet.

Die beiden stritten sich im Pool über seine Enkelkinder, so die Polizei des Bezirks Polk County. «G. wird vorgeworfen, den Kopf des Opfers mehrfach unter Wasser gedrückt und gehalten zu haben, wodurch sie am Atmen gehindert wurde», erklärt das Sheriffbüro. «Die 9-jährige Tochter des Opfers sprang in den Pool, um G. davon abzuhalten, ihre Mutter zu ertränken», heisst es weiter.

Der Engländer hörte erst auf, als zwei Schwestern aus einem benachbarten Ferienhaus den Streitenden mitteilen, dass sie die Polizei alarmiert hätten, sagt die Schwiegertochter später aus.

Mark G. wurde nach dem Vorfall verhaftet und wegen versuchten Mordes angeklagt, so die Polizei. 

Sheriff Grady Judd freut sich darüber, dass Polk County Besucher aus aller Welt anzieht. Zugleich erwartet er von ihnen, dass sie sich während ihres Urlaubs anständig verhalten – genauso, wie er es auch von den langjährigen Einwohnern verlangt. «Da Herr G. seine Wut nicht kontrollieren konnte, wird er möglicherweise viel mehr Zeit in Florida verbringen, als er angenommen hatte», so der Sheriff weiter.

Das ist die legendärste Türsteherin von Los Angeles

Das ist die legendärste Türsteherin von Los Angeles

Der Viper Room in West Hollywood ist ein legendärer Nachtclub in Los Angeles. Und was braucht ein solcher Club noch? Genau, eine genauso legendäre Türsteherin. Simone Bargetze begleitet Stephanie einen Tag.

09.07.2025

Mehr zum Thema

Anklage. 56-jähriger Mann in Arbon TG wegen versuchter Tötung angeklagt

Anklage56-jähriger Mann in Arbon TG wegen versuchter Tötung angeklagt

Versuchter Mord im Aargau. Beschuldigter muss 15 Jahre und 6 Monate hinter Gitter

Versuchter Mord im AargauBeschuldigter muss 15 Jahre und 6 Monate hinter Gitter

Versuchte Tötung der Ehefrau. Freddy Nock vor Gericht: «Er wurde wie ein anderer Mensch»

Versuchte Tötung der EhefrauFreddy Nock vor Gericht: «Er wurde wie ein anderer Mensch»

