Orbán galt innerhalb der rechtspopulistischen MAGA-Szene lange als Modell für nationale Souveränität, restriktive Migrationspolitik und konservative Kulturpolitik. (Archiv) KEYSTONE/AP Photo/Mike Roemer

Viktor Orbáns deutliche Wahlniederlage löst in Trumps rechter MAGA-Bewegung Nervosität aus. Viele fragen sich nun: Könnte das ungarische Szenario auch den USA bevorstehen?

Redaktion blue News Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ungarns Wähler und Wählerinnen beenden Viktor Orbáns lange Regierungszeit und überraschen seine internationalen Unterstützer.

In den USA löst die Niederlage bei Donald Trumps Anhängern eine Debatte über die Zukunft des Rechtspopulismus aus.

Strategen warnen: Ohne wirtschaftliche Erfolge und mobilisierte Wählerbasis droht auch der rechtspopulistischen MAGA-Bewegung politischer Gegenwind. Mehr anzeigen

Die deutliche Wahlniederlage des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán sorgt in Teilen der amerikanischen Rechten für Unruhe.

Der 62-Jährige galt vielen Anhängern von Donald Trump als ideologisches Vorbild – ein Politiker, der mit harter Einwanderungspolitik, konservativen Werten und populistischer Rhetorik erfolgreich war.

Orbán besuchte Trump in den Jahren 2024 und 2025 dreimal in Mar-a-Lago und im Weissen Haus. Zu den vielen Punkten, in denen die beiden übereinstimmten, gehörte ihre gemeinsame Bewunderung für den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Ein Schnappschuss von Orbán und Trump vom 11. Juli 2024 aus dem Luxusclub Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. KEYSTONE

Kurz vor der Wahl in Ungarn hatte Trump seinen Vizepräsidenten JD Vance nach Budapest geschickt, um Orbán öffentlich zu unterstützen. Per zugeschaltetem Handylautsprecher lobte Trump den ungarischen Regierungschef dafür, Migration konsequent zu begrenzen und sein Land zu schützen.

Belastungen und Korruption vergraulen Wähler

Doch wenige Tage später verweigerten die ungarischen Wähler und Wählerinnen Orbán nach 16 Jahren eine fünfte Amtszeit – ein Ergebnis, das in den USA aufmerksam verfolgt wird.

Konservative Kommentatoren sehen darin eine mögliche Warnung. Rod Dreher, ein bekannter amerikanischer konservativer Autor und Unterstützer des Rechtspopulismus von Trump und Orbán, der heute in Ungarn lebt, sagt der New York Times: «Die Tatsache, dass Orbán es nicht geschafft hat, sollte den Republikanern wirklich Angst machen.»

Selbst ein politisch erfahrener Populist könne abgewählt werden. Entscheidend sei vor allem die wirtschaftliche Lage gewesen. Steigende Belastungen und Korruptionsvorwürfe hätten viele Wähler*innen gegen Orbán aufgebracht.

Auch Orbáns Herausforderer ist konservativ

Andere Stimmen relativieren die Bedeutung der Niederlage. Vertreter konservativer Organisationen betonen, dass auch Orbáns Herausforderer Péter Magyar in vielen Fragen konservative Positionen vertrete. Für sie sei das Wahlergebnis daher weniger eine Absage an rechte Politik als vielmehr an eine lange Amtszeit und mögliche Machtverkrustungen.

Peter Magyar: «Wir haben unser Heimatland zurückerobert» Der pro-europäische Konservative Peter Magyar versichert seinen Anhängern: «Ungarn wird wieder ein starker Verbündeter innerhalb der EU und der NATO sein.» Seine Partei hat bei den Wahlen am Sonntag eine Zweidrittelmehrheit im Parlament errungen. 13.04.2026

Dennoch mahnen Strategen der MAGA-Bewegung zur Vorsicht. So warnt Steve Bannon, MAGA-Podcaster und ehemaliger Berater des Präsidenten, populistische Bewegungen dürften ihre Basis nicht verlieren und müssten ihre Anhänger dauerhaft mobilisieren.

Ohne wirtschaftliche Erfolge und klare politische Ziele könne selbst eine starke Bewegung schnell an Unterstützung verlieren. Er sagt in dem NYT-Artikel: «Man sollte das nicht einfach ignorieren. Man sollte es als Anlass nehmen, unsere Anstrengungen zu verdoppeln.»

Demokraten sehen in Orbans Fall ein politisches Signal

Der Sieg der ungarischen Oppositionspartei Tisza unter der Führung von Péter Magyar sei besonders bemerkenswert, da er trotz rücksichtsloser Wahlkreismanipulationen erfolgte, die Orbáns Fidesz-Partei einen entscheidenden Vorteil verschafften, analysiert der Guardian.

Beobachter bezeichnen die jüngsten ungarischen Wahlen demnach als frei, aber nicht fair. «Das Wahlsystem war stark zugunsten von Fidesz manipuliert, aber es ist durchaus möglich, dass die Opposition in solch quasi autoritären Regimen gewinnt», sagt Levitsky dem Guardian. Er hat zusammen mit Daniel Ziblatt «Wie Demokratien sterben» verfasst.

Demokraten in den USA interpretieren Orbáns Niederlage als politisches Signal. Führende Parteivertreter erklären, sie hofften auf ähnliche Entwicklungen bei den kommenden amerikanischen Zwischenwahlen im November in den Vereinigten Staaten.

«Pass auf, Donald Trump. Möchtegern-Diktatoren verspielen ihre Gunst», sagte der Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer der Nachrichtenagentur Reuters zufolge.

«Der rechtsextreme Autoritäre Viktor Orbán hat die Wahl verloren», schreibt der New Yorker Abgeordnete Hakeem Jeffries, der ranghöchste Demokrat im Repräsentantenhaus, in den sozialen Medien. «Im November sind die Trump-Anhänger und MAGA-Extremisten im Kongress an der Reihe.»