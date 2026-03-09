Roland Weissmann geht beim ORF. sda

Der Generaldirektor des österreichischen Rundfunks ORF, Roland Weissmann, ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Hintergrund sind Vorwürfe «unangemessenen Verhaltens» gegenüber einer Frau, die aus dem Jahr 2022 stammen sollen. Weissmann weist die Anschuldigungen zurück.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen ORF-Generaldirektor Roland Weissmann ist nach Vorwürfen unangemessenen Verhaltens zurückgetreten.

Weissmann bestreitet die Anschuldigungen, erklärte den Rücktritt aber, um Schaden vom Unternehmen abzuwenden.

Radiodirektorin Ingrid Thurnher soll den ORF vorübergehend führen. Mehr anzeigen

Der österreichische öffentlich-rechtliche Rundfunk ORF steht vor einem überraschenden Führungswechsel. Generaldirektor Roland Weissmann ist am Sonntag mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurückgetreten. Das teilt sein Anwalt in einer Mitteilung mit.

Auslöser sind Vorwürfe «unangemessenen Verhaltens» gegenüber einer Frau, die sich laut Angaben auf das Jahr 2022, den Beginn seiner Amtszeit als ORF-Chef, beziehen sollen. Weissmann weist die Vorwürfe zurück.

In einem Schreiben erklärte sein Anwalt, der ORF-Stiftungsrat habe Weissmann über die Anschuldigungen informiert und ihm eine Frist von wenigen Tagen eingeräumt, um seinen Rücktritt zu erklären. Eine inhaltliche Prüfung der Vorwürfe habe zu diesem Zeitpunkt noch nicht stattgefunden.

Weissmann habe sich dennoch zum Rücktritt entschlossen, um Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Laut der Mitteilung trat er am Sonntag um 11.45 Uhr von seiner Funktion zurück. Gleichzeitig kündigte sein Anwalt rechtliche Schritte an.

ORF kündigt Aufklärung an

Der ORF-Stiftungsrat betonte, dass die Vorwürfe nun rasch und transparent aufgeklärt werden müssten. Dabei stehe der Schutz der betroffenen Person im Vordergrund.

Der Vorsitzende des Stiftungsrats, Heinz Lederer, erklärte, der ORF müsse nun sicherstellen, dass sowohl die Untersuchung der Vorwürfe als auch der Betrieb des Senders reibungslos weiterlaufen.

Für die Übergangszeit soll Radiodirektorin Ingrid Thurnher die Führung des ORF übernehmen. Sie werde mit ihrer Erfahrung den Sender durch die aktuelle Situation führen, teilte der Stiftungsrat mit.

Der Rücktritt hat auch organisatorische Folgen. Im August steht ohnehin eine neue Wahl der ORF-Spitze an, die nun unter völlig neuen Vorzeichen stattfinden dürfte.

Langjährige Karriere im ORF

Roland Weissmann arbeitete seit den 1990er-Jahren beim ORF und hatte im Laufe seiner Karriere verschiedene Führungspositionen inne.

Vor seiner Ernennung zum Generaldirektor war er unter anderem Chefproducer Fernsehen und verwaltete damit das grösste Programmbudget des Senders. Später wurde er stellvertretender Finanzdirektor.

Seine Laufbahn begann Mitte der 1990er-Jahre im ORF-Landesstudio Niederösterreich. Danach arbeitete er unter anderem bei Ö3 sowie in der Radio-Information des Senders.