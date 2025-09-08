  1. Privatkunden
Ohne Wasser und Essen Senior überlebt vier Tage lang eingesperrt im Lift

Sven Ziegler

8.9.2025

In diesem Lift hat der Mann vier Tage lang ausgeharrt.
In diesem Lift hat der Mann vier Tage lang ausgeharrt.
Instagram / Polizei Osnabrück

In Osnabrück hat ein Mann Mitte 70 vier Tage in einem defekten Lift ausgeharrt. Ohne Handy und ohne Wasser überlebte er dank der Hilfe seines Sohnes und zweier Polizisten, die ihn befreien konnten.

DPA

08.09.2025, 12:18

08.09.2025, 12:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Senior aus Osnabrück war vier Tage in einem Lift seines Einfamilienhauses eingeschlossen.
  • Der Notrufknopf funktionierte nicht, der Mann hatte weder Handy noch Wasser bei sich.
  • Erst als der Sohn die Polizei alarmierte, konnte der Mann befreit und ins Krankenhaus gebracht werden.
Mehr anzeigen

Ein Albtraum-Szenario in Osnabrück: Ein Mann Mitte 70 sass ganze vier Tage in einem Fahrstuhl seines Einfamilienhauses fest – ohne Handy, ohne Wasser, ohne Kontakt zur Aussenwelt. Der Vorfall ereignete sich bereits im Juli, wie die Polizei gegenüber der «Bild»-Zeitung bestätigte.

Der Grund für das Drama war eine defekte Sicherung, die den Aufzug lahmlegte und gleichzeitig den Notrufknopf ausser Funktion setzte. In seiner Verzweiflung riss der Eingeschlossene sogar die Verkleidung der Kabine heraus, verbog Metallteile – um an frische Luft zu gelangen.

«Habe mich noch nie so sehr über Polizei gefreut»

Erst als der Sohn nach Tagen keinen Kontakt zu seinem Vater hatte, alarmierte er die Polizei. Zwei Beamte eilten zum Haus. Dort hörten sie eine schwache Stimme aus dem Fahrstuhlschacht. «Es war höchste Eisenbahn», sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann war dehydriert und völlig erschöpft, kam aber rechtzeitig ins Spital.

Ende August, nachdem er sich erholt hatte, lud der Mann seine Retter zu Kaffee ein. Er habe sich, wie er selbstironisch gestand, «noch nie so sehr über die Stimme eines Polizisten gefreut».

Auf Instagram kommentierte die Polizei: «Polizeifreund oder nicht, wir sind für euch alle da.»

