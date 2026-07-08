Ein italienisches Paar verirrt sich beim Wandern in den Friauler Dolomiten und harrt sechs Tage lang in der Wildnis aus. Erst als die Mutter des Ehemanns die Beiden als vermisst meldet, können sie gerettet werden.

Darum geht’s Ein Ehepaar aus der italienischen Hafenstadt Ancona harrte sechs Tage lang in der Wildnis der Friauler Dolomiten aus.

Sie bauten sich einen Unterschlupf, ernährten sich von Walderdbeeren und versorgten sich an einem Bach mit Wasser.

Nach einem gescheiterten Versuch konnte das Paar am Mittwochmorgen gerettet werden. Zusammenfassung erstellt mit

Orientierungslos und ohne Verpflegung: Ein italienisches Paar harrte sechs Tage lang in der Wildnis der Friauler Dolomiten aus, bevor es gerettet werden konnte. Wie die beiden Touristen aus Ancona der Zeitung «Il Resto des Carlino» schilderten, waren sie bei einer Wanderung vom Weg abgekommen und verirrten sich in einem dichten Kiefernwald.

An einer unpassierbaren Schlucht beschlossen sie, ein Biwak zu errichten und die Nacht im Freien zu verbringen. «Wir bauten uns aus zwei Kiefern mit dichtem Laub einen Unterschlupf: Stöcke steckten wir ringsherum und umschlossen ihn wie ein Iglu gegen Feuchtigkeit, Wind und Kälte», berichten die Beiden.

Am nächsten Tag fand das Paar immerhin einen Bach, der ihnen wohl das Leben rettete. «Bis dahin hatten wir, um nicht ohne Wasser dazustehen, unseren eigenen Urin getrunken», schildern die Eheleute. Für einige Kalorien sorgten zudem Walderdbeeren, welche die Beiden im Unterholz pflückten.

«Es war ein wunderschöner Moment»

Doch nun standen die verirrten Wanderer vor einer schwierigen Entscheidung. Sollten Sie weiter auf eigene Faust nach dem Weg suchen oder auf Rettung warten? Sie entschieden sich, weiter auszuharren und ihre Kräfte zu sparen. Dass das Paar schliesslich doch gerettet werden konnte, ist wohl der Mutter des Ehemanns zu verdanken, welche die Beiden als vermisst meldete.

Polizei, Bergwacht und Zivilschutz leiteten umgehend eine Suchaktion ein – doch ein erster Rettungsversuch schlug fehl. «Am Nachmittag zuvor waren sie über uns hinweggeflogen, ohne uns zu sehen», berichtet der Ehemann. Jedoch hatte er bemerkt, dass der Helikopter über eine nahegelegene Schlucht hinabflog, wo das Paar viel besser zu sehen gewesen wäre.

Am Nächsten Tag positionierte sich der Ehemann in der Schlucht, während seine Frau im Unterschlupf blieb. «Dann retteten uns die Carabinieri, der Zivilschutz und die Bergwacht das Leben. Es war ein wunderschöner Moment.»