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Fünf Monate später Kopf von ermordetem Model (29) abgetrennt und aus Sarg gestohlen

Sven Ziegler

30.3.2026

Pamela Genini wurde im Oktober getötet. 
Pamela Genini wurde im Oktober getötet. 
IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Fünf Monate nach dem gewaltsamen Tod von Pamela Genini trifft ihre Familie ein weiterer Schlag. Bei der geplanten Umbettung der 29-Jährigen auf dem Friedhof von Strozza entdeckten Mitarbeiter, dass der Sarg geöffnet und die Leiche verstümmelt worden war.

DPA

30.03.2026, 14:34

30.03.2026, 15:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei der geplanten Umbettung von Pamela Genini entdeckten Friedhofsmitarbeiter, dass der Sarg geöffnet und der Kopf der 29-Jährigen abgetrennt und gestohlen worden war.
  • Die Staatsanwaltschaft Bergamo ermittelt wegen Leichenschändung und Kopfraubs, bislang gibt es keine Festnahmen.
  • Pamela Genini war im Oktober 2025 von ihrem Ex-Partner in Mailand ermordet worden, der seither wegen Stalking und Mordes in Haft sitzt.
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Pamela Genini fand am 24. Oktober 2025 ihre letzte Ruhestätte auf dem Friedhof von Strozza in der norditalienischen Provinz Bergamo. Der gewaltsame Tod des 29-jährigen Models hatte Italien erschüttert – ihr Partner soll sie nach einer Trennung in ihrer Mailänder Wohnung mit mehr als 30 Messerstichen getötet haben. Er sitzt seither wegen Stalkings und Mordes in Untersuchungshaft.

Doch das Leid der Familie endet nicht. Als Angehörige Pamela in eine Familienkapelle umbetten lassen wollten, machte ein Friedhofsmitarbeiter eine grauenvolle Entdeckung: Die Schrauben am Sarg waren gelöst worden. Als der Sarg geöffnet wurde, zeigte sich das ganze Ausmass der Tat – die Leiche war verstümmelt, der Kopf abgetrennt und gestohlen worden.

«Das ist eine unmenschliche Gräueltat», sagte Pamelas Mutter gegenüber italienischen Medien.

Ermittlungen laufen – keine Festnahmen

Die Staatsanwaltschaft Bergamo hat Ermittlungen eingeleitet. Laut dem Portal «L'Unione Sarda» lauten die mutmasslichen Straftatbestände auf Leichenschändung und Kopfraub gemäss Artikel 411 des italienischen Strafgesetzbuches, was mit zwei bis sieben Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden kann. Bei Taten auf einem Friedhof sind die Strafen noch höher.

Familienanwalt Nicodemo Gentile erklärte, erste Einschätzungen deuteten auf mehrere Täter hin. Bislang gibt es weder Festnahmen noch Hinweise auf eine Lösegeldforderung. Nicht ausgeschlossen werde, dass hinter der Tat ein krankhafter Bezug zu Pamela Genini stecken könnte.

Die Geschichte des Verbrechens selbst ist erschütternd. Am Abend des 14. Oktober 2025 drang Pamelas Ex-Partner in ihre Wohnung ein. «Ich habe Angst, er ist verrückt. Ich weiss nicht, was ich tun soll», schrieb sie noch kurz zuvor an eine Freundin.

Die Polizei wurde gerufen – doch als die Beamten eintrafen, hörten sie nur noch ihre Schreie vom Balkon. Zu spät. Das Model verblutete, ihr Partner sitzt aktuell wegen des dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft. 

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