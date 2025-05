Das Papamobil von Papst Franziskus soll Kindern im Gaza dienen. Andrew Medichini/AP/dpa

Es ist der wohl berühmteste Dienstwagen der Welt: das Papamobil. Was mit dem Fahrzeug nach seinem Tod geschehen soll, hat Papst Franziskus noch zu Lebzeiten entschieden.

Hinter der Aktion steht die Caritas. Unklar ist aber, ob Israel das zulässt. Das Land blockiert weiterhin humanitäre Hilfe.

Papst Franziskus hat zu Lebzeiten das Vorgehen Israels kritisiert. Mehr anzeigen

Ein ungewöhnliches Fahrzeug macht sich bald auf eine besondere Reise: Das Papamobil, mit dem Papst Franziskus 2014 durch Bethlehem fuhr, wird zur mobilen Klinik umgebaut und soll palästinensischen Kindern im Gazastreifen medizinische Hilfe bringen.

Das Projekt, das Franziskus in seinen letzten Lebensmonaten persönlich unterstützte, ist ein starkes Zeichen der Solidarität mit den zivilen Opfern des Gaza-Kriegs – insbesondere mit den Kindern.

Hinter der Idee steht die katholische Hilfsorganisation Caritas, unterstützt vom schwedischen Kardinal Anders Arborelius. Dieser wandte sich direkt an den Papst mit dem Vorschlag, das Fahrzeug, ein umgebauter Mitsubishi, in eine mobile Gesundheitsstation umzuwandeln.

Israel blockiert Hilfsgüter für Gaza

Laut «New York Times» hatte Franziskus dem Vorhaben im November 2024 ausdrücklich seinen Segen erteilt. Das Papamobil war nach dem Besuch 2014 zunächst an den Franziskanerorden und später an Caritas übergeben worden.

Das Fahrzeug soll mit einem Arzt und einer Pflegekraft besetzt sowie mit medizinischer Grundausstattung versehen werden – darunter Schnelltests, Spritzen und Verbandsmaterial. Explosionssichere Fenster gehören ebenfalls zur Umrüstung, die etwa drei Wochen in Anspruch nehmen wird.

Die Lieferung nach Gaza steht jedoch noch unter Vorbehalt: Caritas Jerusalem will in Kürze die Genehmigung der israelischen Behörden einholen, berichtete Caritas-Generalsekretär Anton Asfar gegenüber der «New York Times».

Papst kritisierte Israels Luftschläge

Ob Israel die Durchfahrt erlaubt, ist derzeit unklar. Seit Anfang März 2025 blockiert Israel sämtliche Hilfsgüter für Gaza. Begründet wird dies mit dem Druck auf die Hamas, nach dem Angriff vom 7. Oktober 2023 weitere Geiseln freizulassen. Rund 1200 Menschen wurden damals getötet, etwa 250 verschleppt.

Papst Franziskus hatte sich bis zu seinem Tod am 21. April 2025 immer wieder für einen Waffenstillstand in Gaza eingesetzt. Er sprach regelmässig mit Christen vor Ort, forderte humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung und verurteilte sowohl die Hamas-Angriffe als auch die massiven israelischen Luftschläge. In einer Rede im Dezember 2024 sagte er: «Gestern wurden Kinder bombardiert. Das ist Grausamkeit. Das ist kein Krieg.»

