Papst Franziskus zeigt sich erstmals wieder öffentlich

Erstmals seit seiner schweren Lungenentzündung zeigt sich Papst Franziskus wieder öffentlich. Der 88-Jährige nimmt am Angelus-Gebet teil – sein erster Auftritt seit über einem Monat.

Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Papst Franziskus nimmt zum ersten Mal nach über einem Monat wieder am Angelus-Gebet teil.

Der Papst litt an einer beidseitigen Lungenentzündung und schweren Atemproblemen.

Trotz Rückkehr in den Vatikan bleibt der 88-Jährige medizinisch betreut und erhält Sauerstoffzufuhr. Mehr anzeigen

Nach mehr als einem Monat im Krankenhaus zeigt sich Papst Franziskus erstmals wieder öffentlich. Der 88-Jährige nimmt am Angelus-Gebet teil, das auf einer großen Leinwand auf dem Petersplatz übertragen wird. Es ist das erste Mal seit dem 9. Februar, dass der Pontifex dieses Gebet wieder leitet.

Der Sprecher des Vatikans, Matteo Bruni, bestätigte, dass Franziskus nach dem Gebet aus dem Krankenhaus entlassen und in den Vatikan zurückkehren wird. Die Nachricht von der bevorstehenden Entlassung gaben die Ärzte Sergio Alfieri und Luigi Carbone am Samstagabend in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in der Universitätsklinik Gemelli bekannt.

Lungenentzündung führte zu schwerer Atemnot

Franziskus war seit dem 14. Februar im Gemelli-Krankenhaus in Rom in Behandlung. Eine komplizierte Entzündung hatte beide Lungenflügel befallen, zudem wurden verschiedene Erreger in seinen Atemwegen festgestellt. Die gesundheitliche Situation des Papstes war zeitweise besorgniserregend: Seine Nieren arbeiteten zwischenzeitlich nicht mehr richtig, und er litt mehrfach unter schweren Atemnotanfällen.

Um seine Atmung zu unterstützen, erhielt der Papst eine mechanische Atemhilfe über eine Maske. Eine künstliche Beatmung per Intubation sei jedoch laut den Ärzten nicht notwendig gewesen.

Am 15. März veröffentlichte der Vatikan dieses Foto von Papst Franziskus beim Feiern einer Messe im Gemelli-Spital, in dem er seit Mitte Februar behandelt wird. KEYSTONE

Weiterhin medizinische Betreuung nötig

Trotz seiner Rückkehr in den Vatikan bleibt Franziskus gesundheitlich angeschlagen. Ärzte empfehlen ihm zwei weitere Monate Ruhe. In seiner Residenz, der Casa Santa Marta, wird er weiterhin über eine Nasensonde mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt. Auch seine Atem- und Bewegungstherapie wird fortgesetzt.

Der heutige öffentliche Auftritt ist der erste seit seiner Einlieferung Mitte Februar. Der Vatikan veröffentlichte in dieser Zeit nur ein einziges Foto von ihm, das ihn von hinten zeigt. Zudem hatte Franziskus sich vor Wochen in einer Audiobotschaft aus dem Krankenhaus gemeldet.

Mit seiner Teilnahme am Angelus-Gebet sendet der Papst nun ein Zeichen der Erholung – auch wenn seine Ärzte ihm weiterhin Schonung verordnen.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.