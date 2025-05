Papst Leo XIV. entlässt berüchtigten Schweizer Erzbischof

Neffiompeiss40

Was da so in der Kirche abgeht. Das ist doch reines Machtspiel und das seit Jahrhunderten, Sicher gibt es da auch seriöse Personen die der Kirche angehören.

Aber mit Glaube und Angstmachen und beeinflussen läuft da einiges schief. Und missionieren und andere auf ihre Seite ziehen ist doch schon eine Art Politik.

Für Menschlichkeit braucht es Herz und nicht Religion in jeder Hinsicht. Ist es fromm in die Kirche zu gehen , beten und danach wieder ins gierige und verachtende Muster zu fallen ? Ist es getan mit beichten ? die nimmt ja ein gewöhnlicher Mensch ab. Für mich eher Psychologischer Unsinn und Machtspiel.