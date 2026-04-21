Papst Leo XIV. kommt auf dem internationalen Flughafen von Malabo in Äquatorialguinea an. Foto: Andrew Medichini/AP/dpa Keystone

Papst Leo XIV. hat an den Tod seines Vorgängers Franziskus vor genau einem Jahr erinnert. Während seiner Afrika-Reise würdigte das erste Oberhaupt der katholischen Kirche aus den USA insbesondere das Wirken des Argentiniers für schwächere Gruppen der Gesellschaft.

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Auf dem Flug von Angola nach Äquatorialguinea sagte er, Franziskus habe mit seinem Leben, seinen Gesten und seinen Worten sehr viel «für die Ärmsten, Kleinsten, Kranken, Kinder und Alten» getan. «Wir danken dem Herrn für die grosse Gabe des Lebens von Franziskus für die ganze Kirche und die ganze Welt.»

Franziskus hatte von 2013 bis 2025 an der Spitze der katholischen Weltkirche mit etwa 1,4 Millionen Gläubigen gestanden. Er starb am Ostermontag vergangenen Jahres im Alter von 88 Jahren. Im Mai wurde dann der damalige Kurienkardinal Robert Francis Prevost, der neben der US-amerikanischen auch die peruanische Staatsbürgerschaft hat, zu seinem Nachfolger gewählt.