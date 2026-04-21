während Afrika-ReisePapst würdigt seinen Vorgänger Franziskus am Todestag
SDA
21.4.2026 - 13:29
Papst Leo XIV. hat an den Tod seines Vorgängers Franziskus vor genau einem Jahr erinnert. Während seiner Afrika-Reise würdigte das erste Oberhaupt der katholischen Kirche aus den USA insbesondere das Wirken des Argentiniers für schwächere Gruppen der Gesellschaft.
Keystone-SDA
21.04.2026, 13:29
21.04.2026, 13:44
SDA
Auf dem Flug von Angola nach Äquatorialguinea sagte er, Franziskus habe mit seinem Leben, seinen Gesten und seinen Worten sehr viel «für die Ärmsten, Kleinsten, Kranken, Kinder und Alten» getan. «Wir danken dem Herrn für die grosse Gabe des Lebens von Franziskus für die ganze Kirche und die ganze Welt.»
Franziskus hatte von 2013 bis 2025 an der Spitze der katholischen Weltkirche mit etwa 1,4 Millionen Gläubigen gestanden. Er starb am Ostermontag vergangenen Jahres im Alter von 88 Jahren. Im Mai wurde dann der damalige Kurienkardinal Robert Francis Prevost, der neben der US-amerikanischen auch die peruanische Staatsbürgerschaft hat, zu seinem Nachfolger gewählt.
Verteidigungsminister Pete Hegseth zitiert am 16. April auf einer Pressekonferenz in Washington ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei.
«Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Hegseth zitiert ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos.
Im Video siehst du jedoch, dass es sich um ein abgewandeltes Zitat aus dem Kultfilm «Pulp Fiction» von 1994 handelt, das nur an den Bibelvers angelehnt ist.
17.04.2026
Vatikan vs. Washington: Trump verteidigt Iran-Einsatz nach Papst-Kritik
Streit zwischen Papst und Trump: Seit Leo XIV. für ein Ende der verschiedenen Kriege auf der Welt appelliert hat, legt US-Präsident Donald Trump nach. Auf Truth Social schreibt er am Dienstag: «Kann bitte jemand Papst Leo sagen, dass der Iran in den letzten zwei Monaten mindestens 42.000 unschuldige, völlig unbewaffnete Demonstranten getötet hat, und dass es völlig inakzeptabel ist, dass der Iran eine Atombombe besitzt.»
15.04.2026
Klartext: Papst äussert sich zu Trump
14.04.2026
Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet
Vatikan vs. Washington: Trump verteidigt Iran-Einsatz nach Papst-Kritik