Ein Passagier aus den USA ist nach einem Anruf bei der offiziellen Hotline von United Airlines um 17'000 Dollar gebracht worden. Wie konnte das passieren?

Redaktion blue News Lea Oetiker

Digitale Betrugsmaschen nehmen zu – auch im Flugverkehr. Neben Identitätsdiebstahl und der missbräuchlichen Nutzung von Zahlungsdaten waren in der Schweiz bereits mehrmals unerklärliche Ticketstornierungen bei der Swiss ein Thema. Nun sorgt ein Fall in den USA für Aufsehen:

Der Passagier Dan Smoker aus Denver wollte mit seiner Familie nach Europa reisen. Nachdem sein United-Flug wegen eines technischen Defekts gestrichen wurde, kontaktierte er die Kundendienstnummer der Airline. Laut «9News» sprach er fast drei Stunden mit einem angeblichen Mitarbeiter namens «David», der eine Umbuchung organisierte – allerdings gegen eine Belastung von 17'000 Dollar.

David versprach zwar eine Rückerstattung, doch diese blieb aus. Wochen später stellte sich heraus, dass die E-Mail-Bestätigung gefälscht war und die Zahlung an eine Drittfirma ging.

Laut United dauerte Anruf nur 12 Minuten

United Airlines bestätigte, dass Smokers Anruf im Callcenter registriert wurde. Laut internen Daten dauerte dieses Gespräch jedoch nur zwölf Minuten. Wie es zu der Diskrepanz kam, ist unklar.

Die Airline führt Untersuchungen durch, hält Details aber unter Verschluss. Smoker hat den Fall inzwischen seiner Kreditkartenfirma gemeldet.