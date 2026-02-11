  1. Privatkunden
Snack mit Nebenwirkung Passagier verteilt nach Landung Geschenk, dann landet Crew high im Spital

Dominik Müller

11.2.2026

British Airways untersucht den Vorfall, nachdem Cannabis-Gummibärchen an die Crew verteilt wurden.
British Airways untersucht den Vorfall, nachdem Cannabis-Gummibärchen an die Crew verteilt wurden.
Symbolbild: Keystone

Nach einem Langstreckenflug landeten drei Crew-Mitglieder von British Airways im Spital statt im Hotelbett. Grund waren Cannabis-Gummibärchen von einem Passagier.

Dominik Müller

11.02.2026, 20:39

11.02.2026, 21:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Drei Flugbegleiter von British Airways mussten nach einem Flug von London nach Los Angeles ins Spital.
  • Sie hatten Gummibärchen eines Passagiers gegessen, ohne zu wissen, dass darin Cannabis enthalten war.
  • British Airways leitete eine Untersuchung ein.
Mehr anzeigen

Ein harmloser Snack hat für drei Flugbegleiter von British Airways Folgen: Sie mussten nach einem Flug von London nach Los Angeles ins Spital, nachdem sie unwissentlich Cannabis-Gummibärchen gegessen hatten, die zuvor ein Passagier als Geschenk verteilte.

Die Süssigkeiten sollen bis zu 300 Milligramm THC – den psychoaktiven Wirkstoff von Marihuana – enthalten haben. Laut britischen Medien berichteten die Betroffenen von «ausserkörperlichen Erfahrungen», fühlten sich panisch und völlig ausser Kontrolle. Gegessen wurden die Süssigkeiten erst nach der Landung – im Crew-Bus auf dem Weg ins Hotel.

Im Hotel verschlechterte sich der Zustand von drei Crew-Mitgliedern deutlich, sie wurden ins Spital gebracht. Inzwischen sind sie wieder wohlauf. Für den Rückflug stellte die Airline eine Ersatzcrew – die betroffenen Mitarbeitenden flogen Tage später als Passagiere zurück.

Ob gegen den Passagier, der die Cannabis-Gummibärchen verteilt haben soll, rechtlich vorgegangen wird, ist noch unklar. British Airways hat eine Untersuchung eingeleitet.

