Nach einem Langstreckenflug landeten drei Crew-Mitglieder von British Airways im Spital statt im Hotelbett. Grund waren Cannabis-Gummibärchen von einem Passagier.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Drei Flugbegleiter von British Airways mussten nach einem Flug von London nach Los Angeles ins Spital.

Sie hatten Gummibärchen eines Passagiers gegessen, ohne zu wissen, dass darin Cannabis enthalten war.

British Airways leitete eine Untersuchung ein. Mehr anzeigen

Ein harmloser Snack hat für drei Flugbegleiter von British Airways Folgen: Sie mussten nach einem Flug von London nach Los Angeles ins Spital, nachdem sie unwissentlich Cannabis-Gummibärchen gegessen hatten, die zuvor ein Passagier als Geschenk verteilte.

Die Süssigkeiten sollen bis zu 300 Milligramm THC – den psychoaktiven Wirkstoff von Marihuana – enthalten haben. Laut britischen Medien berichteten die Betroffenen von «ausserkörperlichen Erfahrungen», fühlten sich panisch und völlig ausser Kontrolle. Gegessen wurden die Süssigkeiten erst nach der Landung – im Crew-Bus auf dem Weg ins Hotel.

Im Hotel verschlechterte sich der Zustand von drei Crew-Mitgliedern deutlich, sie wurden ins Spital gebracht. Inzwischen sind sie wieder wohlauf. Für den Rückflug stellte die Airline eine Ersatzcrew – die betroffenen Mitarbeitenden flogen Tage später als Passagiere zurück.

Ob gegen den Passagier, der die Cannabis-Gummibärchen verteilt haben soll, rechtlich vorgegangen wird, ist noch unklar. British Airways hat eine Untersuchung eingeleitet.

