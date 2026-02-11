Ein harmloser Snack hat für drei Flugbegleiter von British Airways Folgen: Sie mussten nach einem Flug von London nach Los Angeles ins Spital, nachdem sie unwissentlich Cannabis-Gummibärchen gegessen hatten, die zuvor ein Passagier als Geschenk verteilte.
Die Süssigkeiten sollen bis zu 300 Milligramm THC – den psychoaktiven Wirkstoff von Marihuana – enthalten haben. Laut britischen Medien berichteten die Betroffenen von «ausserkörperlichen Erfahrungen», fühlten sich panisch und völlig ausser Kontrolle. Gegessen wurden die Süssigkeiten erst nach der Landung – im Crew-Bus auf dem Weg ins Hotel.
Im Hotel verschlechterte sich der Zustand von drei Crew-Mitgliedern deutlich, sie wurden ins Spital gebracht. Inzwischen sind sie wieder wohlauf. Für den Rückflug stellte die Airline eine Ersatzcrew – die betroffenen Mitarbeitenden flogen Tage später als Passagiere zurück.
Ob gegen den Passagier, der die Cannabis-Gummibärchen verteilt haben soll, rechtlich vorgegangen wird, ist noch unklar. British Airways hat eine Untersuchung eingeleitet.
