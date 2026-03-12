  1. Privatkunden
Video zeigt Schockmoment Passagiermaschine verliert bei Landung beide Vorderräder

Nicole Agostini

12.3.2026

Video zeigt Schockmoment: Passagiermaschine verliert bei Landung beide Vorderräder

Video zeigt Schockmoment: Passagiermaschine verliert bei Landung beide Vorderräder

Videos in sozialen Medien zeigen den dramatischen Moment einer Air-India-Express-Maschine, die am Mittwoch in Phuket hart landete. Trotz der Bruchlandung wurden keine der 140 Passagier verletzt.

12.03.2026

Videos in sozialen Medien zeigen den dramatischen Moment einer Air-India-Express-Maschine, die am Mittwoch in Phuket hart landete. Trotz der Bruchlandung wurden keine der 140 Passagiere verletzt.

Nicole Agostini

12.03.2026, 15:35

Am Mittwoch kam es am Phuket International Airport um 11:24 Uhr zu einer Bruchlandung. Bei einem Air-India-Express-Flugzeug, kommend von Hyderabad, Indien, brachen bei der Landung beide Vorderräder ab.

Mehrere Videos aus den sozialen Medien zeigen, wie das Flugzeug hart landet, einmal aufhüpft und weiterrutscht, bis es schliesslich stehenbleibt.

An Bord befanden sich 140 Passagiere, darunter sieben Besatzungsmitglieder. Alle Personen wurden evakuiert und es gab keine Verletzten.

Wegen des Vorfalls konnte die einzige Landebahn in Phuket nicht angeflogen werden. 20 Maschinen mussten deshalb umgeleitet werden.

Im Video siehst du den schockierenden Moment der Landung.

Mehr Videos aus dem Ressort

Panikattacken, Albträume und Angstbisi ade – «So wurde ich endlich meine Flugangst los»

Panikattacken, Albträume und Angstbisi ade – «So wurde ich endlich meine Flugangst los»

Seit 25 Jahren hat blue News Redaktorin Fabienne Berner Angst vorm Fliegen. Deshalb nahm sie an einem Flugangst-Seminar teil. Wie so ein Coaching abläuft und ob es auch etwas geholfen hat, erfährst du im Video.

09.04.2025

