Video zeigt Schockmoment: Passagiermaschine verliert bei Landung beide Vorderräder Videos in sozialen Medien zeigen den dramatischen Moment einer Air-India-Express-Maschine, die am Mittwoch in Phuket hart landete. Trotz der Bruchlandung wurden keine der 140 Passagier verletzt. 12.03.2026

Videos in sozialen Medien zeigen den dramatischen Moment einer Air-India-Express-Maschine, die am Mittwoch in Phuket hart landete. Trotz der Bruchlandung wurden keine der 140 Passagiere verletzt.

Am Mittwoch kam es am Phuket International Airport um 11:24 Uhr zu einer Bruchlandung. Bei einem Air-India-Express-Flugzeug, kommend von Hyderabad, Indien, brachen bei der Landung beide Vorderräder ab.

Mehrere Videos aus den sozialen Medien zeigen, wie das Flugzeug hart landet, einmal aufhüpft und weiterrutscht, bis es schliesslich stehenbleibt.

An Bord befanden sich 140 Passagiere, darunter sieben Besatzungsmitglieder. Alle Personen wurden evakuiert und es gab keine Verletzten.

Wegen des Vorfalls konnte die einzige Landebahn in Phuket nicht angeflogen werden. 20 Maschinen mussten deshalb umgeleitet werden.

Im Video siehst du den schockierenden Moment der Landung.

Mehr Videos aus dem Ressort