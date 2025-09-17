  1. Privatkunden
«Drehen Sie sofort ab» Passagierflugzeug kommt Trumps Air Force One viel zu nahe

Sven Ziegler

17.9.2025

Passagierflugzeug kommt Trumps Air Force One viel zu nahe

Passagierflugzeug kommt Trumps Air Force One viel zu nahe

Ein Spirit-Airbus musste über Long Island von Fluglotsen mehrfach angewiesen werden, Kurs zu ändern. An Bord der Air Force One befand sich US-Präsident Donald Trump auf dem Weg nach Grossbritannien.

17.09.2025

Ein Spirit-Airbus musste über Long Island von Fluglotsen mehrfach angewiesen werden, Kurs zu ändern. An Bord der Air Force One befand sich US-Präsident Donald Trump auf dem Weg nach Grossbritannien.

Sven Ziegler

17.09.2025, 12:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Spirit-Flugzeug kam am Dienstag über Long Island der Air Force One ungewöhnlich nahe.
  • Fluglotsen wiesen die Piloten mehrfach energisch an, Kurs zu ändern.
  • Die US-Luftfahrtbehörde betont, es habe keine unmittelbare Gefahr bestanden.
Mehr anzeigen

Über dem Grossraum New York ist es am Dienstag zu einem heiklen Zwischenfall gekommen. Wie CBS News berichtet, mussten Fluglotsen die Crew von Spirit Airlines Flug 1300 mehrfach auffordern, den Kurs zu ändern. Der Airbus A321 war von Fort Lauderdale nach Boston unterwegs, während gleichzeitig die Air Force One mit US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania an Bord nach Grossbritannien startete.

«Spirit 1300, sofort 20 Grad nach rechts abdrehen», ordnete ein Lotse laut Aufzeichnungen von liveatc.net an.

Die Aufforderung wurde mehrfach wiederholt, ehe die Piloten reagierten. «Pay attention. Get off the iPad», fügte der Lotse hörbar genervt hinzu, zu Deutsch: «Passen Sie auf und legen Sie das iPad weg».

Keine gefährliche Annäherung

Nach Angaben der Plattform Flightradar24 kamen sich die beiden Maschinen auf konvergierenden Kursen bis auf etwa elf Meilen (knapp 18 Kilometer) nahe.

Die Federal Aviation Administration (FAA) stellte klar, dass es zu keiner Zeit eine als gefährlich eingestufte Annäherung gegeben habe, die Distanz sei aber geringer gewesen als üblich.

Spirit Airlines betonte in einer Stellungnahme, die Crew habe jederzeit den Anweisungen des Towers Folge geleistet und sei anschliessend sicher in Boston gelandet. Eine Untersuchung des Vorfalls läuft.

