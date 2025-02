Passagierflugzeug verschwindet plötzlich vom Radar

Die Cessna der Bering Air ist verschwunden. Wikimedia Commons

Ein Kleinflugzeug mit zehn Menschen an Bord ist in Alaska spurlos verschwunden. Die Cessna 208B Grand Caravan verlor über dem Norton Sound den Kontakt. Schlechte Wetterbedingungen erschweren die Suche.

Eine Cessna mit zehn Menschen verschwand auf dem Weg nach Nome.

Schlechtes Wetter behindert Luft- und Bodenoperationen der Rettungskräfte.

Ein Flugzeug mit zehn Menschen an Bord wird in Alaska vermisst. Die Cessna 208B Grand Caravan, betrieben von Bering Air, war auf dem Weg von Unalakleet nach Nome, als sie am Donnerstagnachmittag über dem Norton Sound den Kontakt verlor.

Rettungsteams arbeiten mit Hochdruck an der Suche. Während Bodentrupps von Nome und White Mountain aus starten, sind Luftoperationen wegen Schneefall, starkem Wind und schlechter Sicht stark eingeschränkt. Die US-Küstenwache und die Luftwaffe setzen Spezialflugzeuge ein, um auch bei widrigen Bedingungen nach der Maschine zu suchen.

Angehörige warten in Krisenzentrum

«Der genaue Standort des Flugzeugs ist unbekannt. Wir setzen alle Mittel ein, um es zu finden», teilte die Feuerwehr mit.

Laut FlightRadar24 wurde die Cessna zuletzt um 15.16 Uhr lokaler Uhrzeit etwa 12 Meilen vor der Küste gesichtet, bevor ihr Signal verschwand.

Die Norton Sound Health Corporation bereitet sich auf mögliche Notfälle vor. Angehörige warten derzeit im Norton Sound Regional Hospital in einem eingerichteten Krisenzentrum auf Nachrichten.

Senator Dan Sullivan von Alaska drückte sein Mitgefühl aus: «Unsere Gedanken sind bei den Passagieren, ihren Familien und den Rettungsteams.»