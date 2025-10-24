  1. Privatkunden
Erste SRG-Trendumfrage Klare Mehrheit ist bereits jetzt gegen die Juso-Erbschaftssteuer

SDA

24.10.2025 - 06:06

Juso-Aktivist*innen machen in Bern mit Plakaten von wohlhabenden Schweizer Erben Werbung für ihre Volksinitiative «Initiative für eine Zukunft», welche eine nationale Erbschaftssteuer für Erbschaften ab 50 Millionen Franken fordert. (18. März 2025)
Bild: Keystone/Alessandro della Valle

Die Juso-Zukunftsinitiative zur Erbschaftssteuer hätte kein Durchkommen beim Stimmvolk gehabt. Bei der Service-citoyen-Initiative halten sich die Befürworter und Gegner gemäss einer ersten SRG-Trendumfrage vom Oktober zur Abstimmung Ende November hingegen die Waage.

Keystone-SDA

24.10.2025, 06:06

24.10.2025, 06:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Juso-Zukunftsinitiative zur Erbschaftssteuer, über die am 30. November 2025 abgestimmt wird, wäre gemäss der ersten SRG-Trendumfrage beim Stimmvolk durchgefallen.
  • Knapp zwei Drittel (62 Prozent) der Stimmberechtigten mit fester Teilnahmeabsicht hätten bestimmt oder eher dagegen gestimmt.
  • Ausserhalb von SP- und Grünen-Nahen finde die Juso-Initiative einzig unter italienischsprachigen Teilnahmewilligen der Abstimmung noch eine hauchdünne Mehrheit.
  • Bürgerdienst für alle: Das frühe Meinungsbild zur Initiative «Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative)» falle hingegen «wenig eindeutig» aus.
  • 48 Prozent der Befragten hätten am 10. Oktober für die Vorlage gestimmt, 46 Prozent dagegen.
Mehr anzeigen

Dies hat die erste SRG-Trendumfrage zur Abstimmung ergeben, wie es in einer SRG-Mitteilung vom Freitag hiess. Die Resultate entsprächen einer Momentaufnahme rund sieben Wochen vor dem Abstimmungstag und stellten keine Prognose dar.

Die Juso-Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik … steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)» hätte keine Chance gehabt, wenn sie bereits am 10. Oktober zur Abstimmung gelangt wäre. Knapp zwei Drittel (62 Prozent) der Stimmberechtigten mit fester Teilnahmeabsicht hätten bestimmt oder eher dagegen gestimmt, 35 Prozent bestimmt oder eher dafür. Der Vorsprung der Gegnerschaft betrage somit 27 Prozentpunkte.

Anhänger von Grünen und SP unterstützten die Initiative klar, während andere Parteiwählerschaften sie ebenso klar ablehnten. Die Polarisierung sei stark: Bei den Grüne sprächen sich 77 Prozent dafür aus. Bei der SVP seien 88 Prozent dagegen. Noch ausstehend ist die offizielle Parolenfassung der GLP.

Hauchdünne Mehrheit bei Italienischsprachigen

Ausserhalb von SP- und Grünen-Nahen finde die Juso-Initiative einzig unter italienischsprachigen Teilnahmewilligen der Abstimmung noch eine hauchdünne Mehrheit. Erhöhte Sympathien ernte sie zudem von Frauen, den Jüngsten und mittleren Einkommensgruppen.

Rund zwei Drittel der Befragten befürchten, Wohlhabende könnten die Steuer umgehen oder ins Ausland abwandern. In ähnlichem Ausmass bestünden Sorgen, dass Familienunternehmen gefährdet werden könnten. 55 Prozent der Befragten stimmten aber der Aussage zu, dass die Reichsten aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Emissionen stärker zum Klimaschutz beitragen sollten.

Die Initiative sieht eine 50-Prozent-Steuer auf Erbschaften über 50 Millionen Franken vor. Die Juso möchten damit sozial gerechte Klimaschutzmassnahmen finanzieren und die Vermögensungleichheit eindämmen.

Jüngere Menschen und Männer eher für Bürgerdienst für alle

Das frühe Meinungsbild zur Initiative «Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative)» falle hingegen «wenig eindeutig» aus: 48 Prozent der Befragten hätten am 10. Oktober für die Vorlage gestimmt, 46 Prozent dagegen. Das entspreche unter Berücksichtigung des Stichprobenfehlers einer Pattsituation. Sechs Prozent seien unentschlossen beziehungsweise wollten oder könnten sich (noch) nicht äussern.

Im links-grünen Spektrum (Grüne, SP und GLP) sei man für das Vorhaben, im Mitte-Rechts-Spektrum dagegen. Während Personen aus dem Umfeld der GLP damit der Parole ihrer Partei folgten, wichen Sympathisantinnen der Grünen und der SP von der offiziellen Linie der nationalen Mutterpartei ab.

Weiter seien Alter, Geschlecht und Sprachregion entscheidend. Mehrheitliche Unterstützung zeigen 18- bis 39-Jährige, Personen mit hoher Schulbildung, Befragte aus der französischsprachigen Schweiz und aus ländlichen Regionen, solche mit hohem Vertrauen in die Regierung sowie Männer, wie es weiter hiess.

Die deutlichsten Stimmen gegen die Vorlage kommen laut Mitteilung aus den Reihen der FDP, den tiefen und mittleren Bildungsschichten sowie der italienischsprachigen Schweiz.

Lediglich ein Viertel erwarte ein Ja zur Initiative, über die am 30. November abgestimmt wird. Sie verlangt einen Bürgerdienst für alle Schweizer*innen.

Stand der Meinungsbildung unterschiedlich

Der Stand der Meinungsbildung sei unterschiedlich fortgeschritten, hiess es weiter. Bei der Juso-Initiative hätten sich schon 70 Prozent entschieden, 27 Prozent seien noch unentschieden. Bei der Service-citoyen-Initiative hingegen äusserte erst rund die Hälfte (48 Prozent) eine feste Stimmabsicht.

Das Forschungsinstitut gfs.bern führte die Umfrage im Auftrag der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG zwischen dem 6. und 20 Oktober durch. Befragt wurden 14'785 Stimmberechtigte in der Deutschschweiz, der Romandie und der italienischsprachigen Schweiz. Alle Angaben gelten bei einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent mit einem Unsicherheitsbereich von ±2,8 Prozentpunkten.

Die Stimmbeteiligung liege mit 41 Prozent noch deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt, hiess es weiter.

Bundesrat: Juso-Initiative könnte Vermögende zu Wegzug veranlassen

Der Bundesrat empfiehlt ein Nein zu der von den Juso geforderten nationalen Erbschaftssteuer auf Nachlässen von über 50 Millionen Franken. Eine solche Steuer könnte die Steuereinnahmen insgesamt drücken, weil viele Vermögende die Schweiz verlassen dürften. Mit der neuen Steuer wäre die Schweiz für Menschen mit Vermögen weniger attraktiv, argumentiert der Bundesrat. Zögen die Reichsten weg, gebe es nicht nur weniger Erbschaftssteuern, sondern auch weniger Einkommens- und Vermögenssteuern. Ebenso gefährde die Steuer Arbeitsplätze, weil Unternehmen ins Ausland abwandern könnten.

13.10.2025

