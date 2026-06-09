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Touristen merken nichts Video zeigt frechen Pavian-Coup im Luxus-Reservat

Nicole Agostini

9.6.2026

Südafrika: Frecher Pavian klaut Snacks von Tourist*innen am Pool

Südafrika: Frecher Pavian klaut Snacks von Tourist*innen am Pool

Mit Snacks am Pool chillen, das sind Ferien – doch plötzlich kippt die Stimmung: Ein grosser Pavian klaut das Essen zweier Tourist*innen. Sie merken es aber anfangs nicht, da sie von ihrem Handy abgelenkt sind.

08.06.2026

Mit Snacks am Pool chillen, das sind Ferien – doch plötzlich kippt die Stimmung: Ein grosser Pavian klaut das Essen zweier Tourist*innen. Sie merken es aber anfangs nicht, da sie von ihrem Handy abgelenkt sind.

Nicole Agostini

09.06.2026, 13:54

Zwei Touristen sind ein leichtes Opfer für einen hungrigen Pavian in Westkap, Südafrika.

Beide sonnen sich im Liegestuhl am Pool im Wildschutzreservat Aquila Private Game Reserve. Doch der Affe hat leichtes Spiel, beide Reisende sind in ihre Handys versunken. Sie merken es erst, als … Schau dir das Video an.

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Karies, Gewichtszunahme und aggressives Verhalten: Das sind die gravierenden Folgen, wenn Makaken Touristen-Snacks zu sich nehmen. Die Behörden steuern mit strengeren Regeln und natürlichem Futter gegen.

22.05.2026

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