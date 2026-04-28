Ein misslungener NFL-Kick – und plötzlich geht es um Leben und Tod: Mark Toothaker aus dem US-Bundesstaat Kentucky sass im Dezember mit seiner Frau zu Hause vor dem Fernseher und verfolgte ein Spiel der New York Giants, als Kicker Younghoe Koo bei einem Field-Goal-Versuch den Ball komplett verfehlte.
Die Szene war so kurios, dass Toothaker sie mehrfach zurückspulte – und dabei so heftig lachen musste, dass er einen Krampfanfall erlitt. «Ich habe mich gefühlt, als wäre ich elektrisiert worden», schilderte er später der Nachrichtenagentur AP. Seine Frau, die als Pflegefachfrau arbeitet, alarmierte sofort den Notruf.
Im Spital folgte die überraschende Diagnose: Ärzte entdeckten einen tennisballgrossen Tumor im Gehirn. Ohne den Anfall wäre dieser wohl unbemerkt geblieben. «Der Kicker hat mir das Leben gerettet», sagte Toothaker rückblickend. «Ich glaube, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort – es war ein Wunder.»
«Es hätte überall passieren können»
Der Tumor wurde anschliessend erfolgreich operativ entfernt. Bereits wenige Tage später konnte Toothaker das Spital ohne bleibende Schäden verlassen. Besonders brisant: Vor dem Vorfall hatte er keinerlei Symptome und war beruflich viel unterwegs, auch mit dem Auto und Flugzeug.
Gerade das macht die Geschichte so aussergewöhnlich. «Es hätte überall passieren können», sagte Toothaker. Seine Frau betonte, wie viel Glück sie gehabt hätten – der Anfall ereignete sich ausgerechnet in sicherer Umgebung zu Hause.
Video aus dem Ressort
Grösster Sport-Event der Welt: Das grosse Super-Bowl-Quiz – Wie viel weisst du darüber?
Von Sonntag auf Montag findet der wohl grösste Sportevent der Welt statt. Der Super Bowl in Amerika geht in die nächste Runde. Wie viel weisst du über den Super Bowl? Finde es im Video heraus.