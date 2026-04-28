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«Es war ein Wunder» Peinlicher Fehlschuss im TV rettet US-Amerikaner das Leben

Dominik Müller

28.4.2026

Bei Mark Toothaker wurde ein tennisballgrossen Tumor im Gehirn diagnostiziert.
Bei Mark Toothaker wurde ein tennisballgrossen Tumor im Gehirn diagnostiziert.
Keystone/AP

In den USA musste ein Mann so heftig über eine misslungene Aktion im American Football lachen, dass er einen Krampfanfall erlitt. Dieser führte zur Entdeckung eines Tumors.

Dominik Müller

28.04.2026, 15:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein missglückter NFL-Kick brachte Mark Toothaker so zum Lachen, dass er einen Krampfanfall erlitt.
  • Im Spital entdeckten Ärzte dabei zufällig einen grossen Hirntumor, der sonst unbemerkt geblieben wäre.
  • Der Tumor wurde erfolgreich entfernt – Toothaker spricht heute von einem lebensrettenden Zufall.
Mehr anzeigen

Ein misslungener NFL-Kick – und plötzlich geht es um Leben und Tod: Mark Toothaker aus dem US-Bundesstaat Kentucky sass im Dezember mit seiner Frau zu Hause vor dem Fernseher und verfolgte ein Spiel der New York Giants, als Kicker Younghoe Koo bei einem Field-Goal-Versuch den Ball komplett verfehlte.

Die Szene war so kurios, dass Toothaker sie mehrfach zurückspulte – und dabei so heftig lachen musste, dass er einen Krampfanfall erlitt. «Ich habe mich gefühlt, als wäre ich elektrisiert worden», schilderte er später der Nachrichtenagentur AP. Seine Frau, die als Pflegefachfrau arbeitet, alarmierte sofort den Notruf.

Im Spital folgte die überraschende Diagnose: Ärzte entdeckten einen tennisballgrossen Tumor im Gehirn. Ohne den Anfall wäre dieser wohl unbemerkt geblieben. «Der Kicker hat mir das Leben gerettet», sagte Toothaker rückblickend. «Ich glaube, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort – es war ein Wunder.»

«Es hätte überall passieren können»

Der Tumor wurde anschliessend erfolgreich operativ entfernt. Bereits wenige Tage später konnte Toothaker das Spital ohne bleibende Schäden verlassen. Besonders brisant: Vor dem Vorfall hatte er keinerlei Symptome und war beruflich viel unterwegs, auch mit dem Auto und Flugzeug.

Gerade das macht die Geschichte so aussergewöhnlich. «Es hätte überall passieren können», sagte Toothaker. Seine Frau betonte, wie viel Glück sie gehabt hätten – der Anfall ereignete sich ausgerechnet in sicherer Umgebung zu Hause.

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