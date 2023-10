Ex-Vizepräsident und US-Präsidentschaftsbewerber Mike Pence. (Archivbild) Bild: IMAGO/USA TODAY Network/Robert Hanashiro

US-Präsidentschaftsbewerber Mike Pence hat eine Gruppe ultrarechter Republikaner im Repräsentantenhaus für deren Beteiligung an der Absetzung von Kevin McCarthy als Vorsitzenden der Kammer scharf kritisiert.

Der US-Präsidentschaftsbewerber sagte, er sei «zutiefst enttäuscht, dass eine Handvoll Republikaner sich mit den Demokraten im Repräsentantenhaus zusammengetan» hätten, um den Vorsitzenden zu stürzen.

Am Dienstag hatte sich auch Trump in das Drama im Repräsentantenhaus eingeschaltet. Mehr anzeigen

Chaos sei nie Amerikas Freund, sagte der frühere Vizepräsident unter Donald Trump am Dienstag bei einem Forum für Sicherheits- und Aussenpolitik an der Georgetown University in Washington, als er vom historischen Votum zur Abberufung McCarthys erfuhr. Und Chaos sei nie der Freund amerikanischer Familien, die es schwer hätten.

Er sei «zutiefst enttäuscht, dass eine Handvoll Republikaner sich mit den Demokraten im Repräsentantenhaus zusammengetan» hätten, um den Vorsitzenden zu stürzen. Die Vorgänge unterstrichen die Notwendigkeit einer neuen Führung in Washington, ergänzte Pence, der im Rennen um die republikanische Nominierung für das Weisse Haus in parteiinternen Umfragen weit zurückliegt. Er gehe davon aus, dass es noch diese Woche weitere Abstimmungen über den Chefposten im Repräsentantenhaus geben und McCarthy letztlich wiedergewählt werde.

McCarthy stellte jedoch am Abend klar, dass er nicht erneut antreten werde.

Trump schaltet sich ein

Am Dienstag hatte sich auch Trump in das Drama im Repräsentantenhaus eingeschaltet. «Warum ist es so, dass die Republikaner sich immer untereinander bekämpfen, warum bekämpfen sie nicht die radikal linken Demokraten, die unser Land zerstören?», fragte der Präsident in einem Post auf der von ihm mitgegründeten Online-Plattform Truth Social. Den Antrag auf Absetzung McCarthys hatte der Abgeordnete Matt Gaetz gestellt, ein Verbündeter Trumps.

dpa