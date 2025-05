Pentagon-Chef warnt vor «katastrophalen Konsequenzen»

trackmac

Meine Vermutung: China und Russland spannen gegen die USA zusammen; in diesem Fall könnte es sein, dass China die USA auf Trab hält so dass die Mittel der USA für die Unterstützung der Ukraine in Frage gestellt werden und Russland der indirekte Gewinner sein könnte. Das heisst Europa muss sich nun mausern um die Waage wieder ins Gleichgewicht zu bringen, die Zeiten sind ernst es muss nun gehandelt werden, Verlass auf die USA ist Wunschdenken gilt speziell für die Schweiz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!