Pentagon erwägt Ausschluss eines Landes aus der Nato

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth soll federführend sein. Alex Brandon/AP/dpa

Die USA spielen intern offenbar drastische Szenarien durch: Laut einem internen Pentagon-Dokument, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, werden Optionen geprüft, Spanien aus der Nato auszuschliessen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut einem internen Pentagon-Dokument prüfen die USA einen möglichen Nato-Ausschluss Spaniens als Reaktion auf dessen Weigerung, Militärbasen für den Iran-Krieg freizugeben.

Ein eigenmächtiger Ausschluss durch die USA wäre laut Nato-Regularien nicht möglich; das Dokument spricht von symbolischen Massnahmen.

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Eine interne E-Mail des US-Verteidigungsministeriums bringt einen ungewöhnlichen Gedanken ins Spiel: den teilweisen oder vollständigen Ausschluss Spaniens aus der Nato. Reuters zufolge liegt der Agentur das Dokument vor; darin werden die Optionen demnach auf hoher Ebene im Pentagon diskutiert. Auch mögliche Massnahmen gegen Grossbritannien werden in der Mail erwähnt.

Der Kern des Streits liegt im Iran-Krieg. Spanien hatte den USA verboten, die beiden auf spanischem Boden stationierten amerikanischen Militärbasen für Angriffe auf den Iran zu nutzen. Grossbritannien hatte dieses Verbot zunächst ebenfalls ausgesprochen, es später aber zurückgezogen. In der Pentagon-Mail wird die Weigerung, sogenannte ABO-Rechte – Zugangs-, Stationierungs- und Überflugrechte – zu gewähren, als «absolute Grundvoraussetzung für die Nato» bezeichnet.

Symbolischer Schlag ohne operative Konsequenzen

Als eine mögliche Option nennt das Dokument laut Reuters den Ausschluss «schwieriger» Länder von wichtigen oder prestigeträchtigen Nato-Positionen. Ein vollständiger Rauswurf Spaniens hätte geringe Auswirkungen auf das US-Militär, aber einen «signifikanten symbolischen Effekt» – so die Einschätzung im internen Papier. Wie ein solcher Schritt rechtlich vollzogen werden könnte, lässt die Mail offen. Tatsächlich können die USA kein Nato-Mitglied eigenmächtig ausschliessen.

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Pentagon-Sprecher Kingsley Wilson bestritt den Inhalt der Mail nicht. Er betonte, die USA würden sicherstellen, dass Verbündete «nicht länger ein Papiertiger» seien.

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez zeigte sich bei einem EU-Gipfel in Zypern unbeeindruckt: Man arbeite nicht auf der Grundlage von internen E-Mails, sondern auf Basis offizieller Regierungspositionen. Polens Regierungschef Donald Tusk hingegen äusserte in der «Financial Times» grundsätzliche Zweifel daran, ob die USA im Ernstfall bereit seien, ihre Nato-Verpflichtungen gegenüber europäischen Staaten einzuhalten.