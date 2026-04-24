Pentagon erwägt Ausschluss eines Landes aus der Nato

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wegen Iran-Streit Pentagon erwägt Ausschluss eines Landes aus der Nato

Sven Ziegler

24.4.2026

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth soll federführend sein. 
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth soll federführend sein. 
Alex Brandon/AP/dpa

Die USA spielen intern offenbar drastische Szenarien durch: Laut einem internen Pentagon-Dokument, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, werden Optionen geprüft, Spanien aus der Nato auszuschliessen.

,

DPA, Sven Ziegler

24.04.2026, 11:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut einem internen Pentagon-Dokument prüfen die USA einen möglichen Nato-Ausschluss Spaniens als Reaktion auf dessen Weigerung, Militärbasen für den Iran-Krieg freizugeben.
  • Ein eigenmächtiger Ausschluss durch die USA wäre laut Nato-Regularien nicht möglich; das Dokument spricht von symbolischen Massnahmen.
  • Europäische Regierungschefs reagieren mit Skepsis – Polens Premier Tusk stellt die Verlässlichkeit der USA als Bündnispartner offen in Frage.
Mehr anzeigen

Eine interne E-Mail des US-Verteidigungsministeriums bringt einen ungewöhnlichen Gedanken ins Spiel: den teilweisen oder vollständigen Ausschluss Spaniens aus der Nato. Reuters zufolge liegt der Agentur das Dokument vor; darin werden die Optionen demnach auf hoher Ebene im Pentagon diskutiert. Auch mögliche Massnahmen gegen Grossbritannien werden in der Mail erwähnt.

Der Kern des Streits liegt im Iran-Krieg. Spanien hatte den USA verboten, die beiden auf spanischem Boden stationierten amerikanischen Militärbasen für Angriffe auf den Iran zu nutzen. Grossbritannien hatte dieses Verbot zunächst ebenfalls ausgesprochen, es später aber zurückgezogen. In der Pentagon-Mail wird die Weigerung, sogenannte ABO-Rechte – Zugangs-, Stationierungs- und Überflugrechte – zu gewähren, als «absolute Grundvoraussetzung für die Nato» bezeichnet.

Symbolischer Schlag ohne operative Konsequenzen

Als eine mögliche Option nennt das Dokument laut Reuters den Ausschluss «schwieriger» Länder von wichtigen oder prestigeträchtigen Nato-Positionen. Ein vollständiger Rauswurf Spaniens hätte geringe Auswirkungen auf das US-Militär, aber einen «signifikanten symbolischen Effekt» – so die Einschätzung im internen Papier. Wie ein solcher Schritt rechtlich vollzogen werden könnte, lässt die Mail offen. Tatsächlich können die USA kein Nato-Mitglied eigenmächtig ausschliessen.

Nahost-Konflikt

Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen.  blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Pentagon-Sprecher Kingsley Wilson bestritt den Inhalt der Mail nicht. Er betonte, die USA würden sicherstellen, dass Verbündete «nicht länger ein Papiertiger» seien.

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez zeigte sich bei einem EU-Gipfel in Zypern unbeeindruckt: Man arbeite nicht auf der Grundlage von internen E-Mails, sondern auf Basis offizieller Regierungspositionen. Polens Regierungschef Donald Tusk hingegen äusserte in der «Financial Times» grundsätzliche Zweifel daran, ob die USA im Ernstfall bereit seien, ihre Nato-Verpflichtungen gegenüber europäischen Staaten einzuhalten.

Mehr internationale News

Terrorplot gegen Behörde. FSB meldet vereitelten Anschlag in Moskau – Verdächtiger getötet

Terrorplot gegen BehördeFSB meldet vereitelten Anschlag in Moskau – Verdächtiger getötet

Trotz Waffenruhe-Verlängerung. Zwischenfälle im Libanon

Trotz Waffenruhe-VerlängerungZwischenfälle im Libanon

Laut Bericht. Iraner seit 56 Tagen vom Internet abgeschnitten

Laut BerichtIraner seit 56 Tagen vom Internet abgeschnitten

Meistgelesen

Mit diesem brisanten Satz bringt sich Trump gleich selbst in Erklärungsnot
Pentagon erwägt Ausschluss eines Landes aus der Nato
Schockbilder des toten Diego Maradona enthüllt
Schah-Sohn geht in TV-Interview frontal auf Europa los
FSB meldet vereitelten Anschlag in Moskau – Verdächtiger getötet