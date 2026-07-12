Das US-Verteidigungsministerium hat weitere UFO-Akten freigegeben. Zu sehen sind neue Videos, Fotos und historische Dokumente zu bislang ungeklärten Flugobjekten – darunter besonders klare Aufnahmen aus dem Ostchinesischen Meer.

Darum geht’s Das Pentagon hat eine neue Tranche mit Videos, Fotos und Dokumenten zu unbekannten Flugobjekten veröffentlicht.

Zu sehen sind unter anderem bislang besonders klare Aufnahmen eines rätselhaften Objekts über dem Ostchinesischen Meer.

Die US-Regierung betont jedoch: Die Dateien sind kein Beweis für ausserirdisches Leben, sondern Teil einer Transparenzinitiative. Zusammenfassung erstellt mit

Die USA legen erneut bislang geheime Unterlagen zu unbekannten Flugobjekten offen. Das US-Verteidigungsministerium veröffentlichte am Freitag die vierte Tranche seiner Transparenzinitiative «Pursue». Darin enthalten sind Dutzende neue Dokumente, Fotos, Videos und Audiodateien zu sogenannten UAPs («Unidentified Anomalous Phenomena»), früher meist als UFOs bezeichnet.

Besonders viel Aufmerksamkeit erhält ein Video eines zweistufig wirkenden Flugobjekts, das während einer US-Militärmission über dem Ostchinesischen Meer aufgezeichnet wurde. Laut einem Untersuchungsbericht aus dem Jahr 2025 konnte das Objekt trotz Auswertung der Sensordaten nicht eindeutig identifiziert werden.

Nach Angaben des Pentagons handelt es sich um einige der bislang klarsten Aufnahmen, die im Rahmen des Projekts veröffentlicht wurden.

Dokumente reichen bis in die 1940er-Jahre zurück

Die nun freigegebenen Unterlagen umfassen insgesamt 40 Dateien, darunter Videos, Bilder, Audiodateien und Dokumente. Sie decken einen Zeitraum von den späten 1940er-Jahren bis ins Jahr 2025 ab.

Auch diese Aufnahme soll ein UFO zeigen. Screenshot X

Zu den historischen Dokumenten zählt unter anderem das Protokoll einer Konferenz in Los Alamos aus dem Jahr 1949. Dort diskutierten Militärs, Wissenschaftler, Vertreter des FBI und der damaligen Atomenergiebehörde über mysteriöse «grüne Feuerbälle», die nahe der sensiblen Atomanlagen beobachtet worden waren.

Damals wurden verschiedene Erklärungen geprüft – unter anderem Meteore. Laut dem Protokoll wiesen beteiligte Astronomen jedoch darauf hin, dass ein solches Phänomen bei Meteoriteneinschlägen bislang nie beobachtet worden sei.

Auch ein «deformierter Ballon» gibt Rätsel auf

Zu den neu veröffentlichten Akten gehört auch ein Bericht über eine Sichtung aus dem Jahr 2020 über dem Atlantik.

Darin beschreiben Beobachter das Objekt als «grossen, etwas deformierten Ballon». Der Bericht entstand im Rahmen einer routinemässigen Untersuchung der US-Marine zu unerlaubten Objekten im kontrollierten Luftraum während militärischer Übungen.

Wie bei zahlreichen anderen Fällen bleibt auch diese Sichtung offiziell ungeklärt.

Trump treibt Veröffentlichung weiter voran

US-Präsident Donald Trump hatte bereits vor Monaten angekündigt, die UFO-Akten schrittweise veröffentlichen zu lassen. Er begründete dies mit dem grossen öffentlichen Interesse an unbekannten Flugobjekten und möglichem ausserirdischem Leben.

Das Pentagon kündigte nun an, die Veröffentlichung weiterer Akten fortzusetzen. Aufgrund der grossen Datenmenge würden neue Dokumente, Bilder und Videos alle paar Wochen freigegeben.

Ob sich darunter jemals ein eindeutiger Beweis für ausserirdisches Leben befindet, bleibt offen. Das Verteidigungsministerium betont bislang lediglich, dass zahlreiche Vorfälle weiterhin nicht eindeutig erklärt werden konnten.