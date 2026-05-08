Geheime Ufo-Akten Zu den veröffentlichten Materialien gehören Fotos aus den Apollo-12- und Apollo-17-Missionen. Diese Aufnahme vom Landeplatz der Apollo 12 zeigt leicht rechts der vertikalen Bildachse oberhalb des Horizonts nicht identifizierte blaue Lichtpunkte. Bild: Nasa Das US-Indopazifikkommando meldete 2024 ein unidentifiziertes Luftraumphänomen (UAP), das einem fussballförmigen Objekt ähnelt, in der Nähe von Japan. Bild: US Department of War Kaum etwwas zu erkennen: Ein Angehöriger des US-Militärs meldete ein UAP, während er im afrikanischen Luftraum operierte. Bild: US Department of War Nach übereinstimmenden Augenzeugenberichtet hat das FBI die Sichtung eines undefinierten Flugobjekts aus dem Jahr 2023 verbildlicht. Demnach materialisierte sich ein scheinbar ellipsoid geformtes, bronzefarbenes Metallobjekt von 130 bis 195 Fuss Länge aus einem hellen Licht am Himmel und verschwand daraufhin schlagartig. Bild: US Department of War Geheime Ufo-Akten Zu den veröffentlichten Materialien gehören Fotos aus den Apollo-12- und Apollo-17-Missionen. Diese Aufnahme vom Landeplatz der Apollo 12 zeigt leicht rechts der vertikalen Bildachse oberhalb des Horizonts nicht identifizierte blaue Lichtpunkte. Bild: Nasa Das US-Indopazifikkommando meldete 2024 ein unidentifiziertes Luftraumphänomen (UAP), das einem fussballförmigen Objekt ähnelt, in der Nähe von Japan. Bild: US Department of War Kaum etwwas zu erkennen: Ein Angehöriger des US-Militärs meldete ein UAP, während er im afrikanischen Luftraum operierte. Bild: US Department of War Nach übereinstimmenden Augenzeugenberichtet hat das FBI die Sichtung eines undefinierten Flugobjekts aus dem Jahr 2023 verbildlicht. Demnach materialisierte sich ein scheinbar ellipsoid geformtes, bronzefarbenes Metallobjekt von 130 bis 195 Fuss Länge aus einem hellen Licht am Himmel und verschwand daraufhin schlagartig. Bild: US Department of War

Bislang geheime UFO-Files stehen jetzt online. Darin enthalten: Mysteriöse Aufnahmen und alte FBI-Dokumente. Das Pentagon öffnet erstmals Archive für die Öffentlichkeit. Warum gerade jetzt?

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das US-Verteidigungsministerium hat erstmals geheime Akten zu UFOs und anderen rätselhaften Phänomenen veröffentlicht.

Mehr als 160 Dokumente und Videos stehen nun online der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Präsident Donald Trump spricht von maximaler Transparenz und fordert die Bürger auf, sich selbst ein Urteil zu bilden. Mehr anzeigen

«Ist da draussen jemand?» Die USA haben auf Wunsch von Präsident Donald Trump Akten zu unbekannten Flugobjekten (UFOs) freigegeben. Das US-Verteidigungsministerium veröffentlichte am Freitag mehr als 160 Fotos und weitere Dokumente. «Diese Akten, die der Geheimhaltung unterlagen, haben lange Zeit berechtigte Spekulationen angeheizt − es ist Zeit, dass das amerikanische Volk sie selbst zu sehen bekommt», erklärte Verteidigungsminister Pete Hegseth.

Trump schrieb in seinem Onlinedienst Truth Social: «Während frühere Regierungen es versäumt haben, in dieser Angelegenheit Transparenz zu schaffen, können sich die Menschen anhand dieser neuen Dokumente und Videos selbst ein Bild davon machen. Er wünschte Interessierten «viel Spass dabei».

President Trump posts on Truth Social: As for my promise to you, the Department of War has released the first tranche of the UFO/UAP files to the Public for their review and study.



In an effort for Complete and Maximum Transparency, it was my Honor to direct my Administration… pic.twitter.com/bRIRmWFxP1 — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 8, 2026

Was ist zu sehen? Eine Reihe verschwommener Fotos und Videos des US-Militärs. So dokumentierte die US-Armee in diesem Jahr über Nordamerika ein «unbekanntes Luftphänomenen (UAP)» − ein länglicher Fleck vor schwarzem Hintergrund. Das Indopazifik-Kommando der USA filmte 2024 ein «Fussball-ähnliches Objekt» über Japan. Eine Erscheinung «in Form eines Diamanten» war über Griechenland zu sehen.

Die Bundespolizei FBI und die Raumfahrtbehörde Nasa steuerten ebenfalls Material bei. Eine Akte dokumentiert einen Vorfall aus dem Jahr 2023. Dabei beschrieben drei Teams von Spezialagenten der Bundespolizei unabhängig voneinander «orangefarbene ‹Kugeln› am Himmel, aus denen kleinere rote ‹Kugeln› austraten oder abgeschossen wurden». Astronauten der Mondmissionen Apollo 12 und Apollo 17 berichteten in den Jahren 1969 und 1972 zudem von «Lichtblitzen» oder «gezackten» Lichtpunkten.

Ablenkungsmanöver von den Epstein-Akten?

Im Beitrag des Pentagons auf der Plattform X heisst es, während frühere Regierungen versucht hätten, die amerikanische Bevölkerung zu diskreditieren oder abzuschrecken, lege Präsident Trump «grossen Wert darauf, der Öffentlichkeit maximale Transparenz zu bieten, damit sie sich letztlich selbst ein Urteil über die in diesen Akten enthaltenen Informationen bilden kann.»

JUST IN: 🇺🇸 Department of War releases UFO and potential alien life files. https://t.co/BAnevHbkXY pic.twitter.com/r38TjkxQxB — 🕸️SPIDERMAN🔶BNB (@Spiderman_Rich) May 8, 2026

Trump hatte im Februar angekündigt, Akten zu diesen und weiteren «hochkomplexen, aber äusserst interessanten und wichtigen Themen» veröffentlichen zu lassen. Die Ankündigung erfolgte zu einem Zeitpunkt, als es vor allem Druck auf Trump gab, alle Akten zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu veröffentlichen.

Wer auf Spuren von Ausserirdischen oder andere Sensationen gehofft hatte, wird enttäuscht, in den Akten findet sich dazu nichts. Auch eine Einordnung der Bilder fehlt. Viele Internet-Nutzer machten sich über die Akten lustig und veröffentlichten eigene, mit Künstlicher Intelligenz (KI) erzeugte Bilder mit tanzenden Ausserirdischen oder mit Trump, der auf eine fliegende Untertasse zeigt.

Trump grabbed the UFO Files from the Department of War, jumped into The UFO, and told the Aliens at Apollo 17 that their UFOs and UAPs were "failing" and only he could make the galaxy great again!pic.twitter.com/jBqcQRvWEv — XRIM (@XRIM) May 8, 2026

Verteidigungsminister Hegseth betonte, die hinter Geheimhaltungsstufen verborgenen Akten hätten lange Zeit berechtigte Spekulationen angeheizt. Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard sprach von einem ersten Schritt. FBI-Direktor Kash Patel betonte, die Freigabebemühungen würden mit Sorgfalt und Integrität unterstützt, Sicherheit habe oberste Priorität.

Kritiker werfen dem Präsidenten vor, mit den UFO-Files von heiklen Themen wie dem Iran-Krieg oder dem Skandal um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ablenken zu wollen, dessen Akten die Regierung nur unter Druck des Kongresses teilweise freigegeben hatte.

mit Material der Nachrichtenagenturen dpa und AFP